Primeiro carregamento de grãos ucraniano chega ao destino – mídia — CMIO

O navio turco de carga seca Polarnet, que transportava grãos da Ucrânia, atracou no porto de Derince, perto de Istambul, na segunda-feira, informou o canal de TV TRT da Turquia. O navio foi o primeiro a deixar a Ucrânia sob um acordo de Moscou e Kiev para desbloquear o fornecimento de grãos.

O Polarnet, que está carregado com 12.000 toneladas de milho, partiu do porto ucraniano de Chernomorsk, no Mar Negro, em 5 de agosto. Após uma auditoria burocrática, o grão será descarregado do navio e colocado em caminhões para entrega em seus destinos.

Representantes do centro conjunto de coordenação de exportação de grãos em Istambul inspecionaram o navio, após o qual foi autorizado a passar pelo Estreito de Bósforo até o porto. O Polarnet deveria chegar a Derince no domingo, mas foi adiado devido ao mau tempo.

Um total de 10 navios – oito de saída e dois com destino à Ucrânia – já foram autorizados a navegar sob o acordo de grãos firmado entre a Ucrânia e a Rússia, que foi intermediado pela Turquia e pela ONU.

De acordo com a AP, citando o site MarineTraffic, o primeiro navio a partir da Ucrânia, o Razoni, com bandeira de Serra Leoa, que partiu em 1º de agosto, ainda não chegou ao seu destino no Líbano e estava ancorado na costa sul da Turquia na noite de domingo. .

Enquanto isso, o Ministério da Defesa turco anunciou que mais dois navios, transportando milho e soja, partiram dos portos ucranianos do Mar Negro na segunda-feira.

O Sacura deixou o porto de Yuzhny transportando 11.000 toneladas de soja para a Itália, enquanto o Arizona saiu de Chernomorsk com 48.458 toneladas de milho com destino à cidade turca de Iskenderun.













Quatro navios que deixaram a Ucrânia no domingo devem ancorar perto de Istambul na noite de segunda-feira, afirmou o Ministério da Defesa turco. Eles devem ser inspecionados na terça-feira.

No final de julho, Moscou e Kiev chegaram a um acordo em Istambul sobre um acordo que permite a retomada das exportações dos portos ucranianos. O acordo também inclui embarques de grãos da Rússia, bem como fertilizantes e matérias-primas para produzi-los. Sob o acordo, os navios em rota de ou para a Ucrânia são inspecionados por funcionários dos três países e da ONU para evitar que armas sejam contrabandeadas para dentro ou para fora da zona de conflito.

As exportações de grãos ucranianos foram suspensas depois que a Rússia lançou sua operação militar no país em fevereiro, levando a crescentes preocupações com o fornecimento global de alimentos. Kiev acusou as forças russas de impedir que navios civis deixassem os portos, enquanto Moscou acusou a Ucrânia de minerar as águas perto de seus portos, o que impedia o tráfego marítimo.

