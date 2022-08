A viagem a Taiwan valeu a pena ‘totalmente’ – Pelosi – CMIO

A presidente da Câmara dos EUA insiste que teve “apoio bipartidário esmagador” para sua visita controversa

A presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, afirmou que não se arrepende de sua recente viagem controversa a Taiwan e a descreveu como “totalmente vale a pena” em uma entrevista com o programa Today na terça-feira.

A política de 82 anos insistiu que tinha “apoio bipartidário esmagador” pela visita e que ela e sua delegação foram muito bem recebidas pelo governo de Taiwan e seu povo.

No entanto, ela afirmou que a posição da China em sua viagem era irrelevante e insistiu que a China “não ter permissão para isolar Taiwan” ou ditar quem pode e não pode visitar a ilha.

“O que os chineses estão fazendo é o que eles costumam fazer” o orador observou sobre a resposta de Pequim ao incidente, acrescentando que o presidente chinês Xi Xinping estava agindo como “um valentão por causa de suas próprias inseguranças”.

Houve “nada perturbador” sobre a visita, disse Pelosi, afirmando que a viagem está de acordo com a política dos EUA de manter o status quo. No entanto, ela também insistiu que era importante que a China soubesse que Washington apoiaria Taipei sob a Lei de Relações de Taiwan, ao mesmo tempo em que aderiu à política de ‘Uma China’.













O orador observou que outra delegação bipartidária dos EUA visitou Taipei há alguns meses, mas “ninguém disse uma palavra” naquela época, passando a sugerir que havia “algo de errado com esta foto,” e que a controvérsia pode ter a ver com ela ser uma mulher.

Quando perguntado se o “visita simbólica” prejudica as tentativas em curso da Casa Branca de trabalhar com a China para lidar com questões geopolíticas e climáticas, Pelosi afirmou que a viagem foi “muito substancial para nós, para ouvirmos as pessoas da região sobre nossa agenda completa.” Ela enfatizou ainda que era importante informar a Taiwan que os EUA não o abandonariam por medo de que “A China pode agir”.

A viagem de Pelosi na semana passada, que fez dela a mais alta autoridade dos EUA a visitar Taiwan desde 1997, provocou uma forte reação de Pequim, que lançou “sem precedente” exercícios militares e exercícios de tiro real em seis áreas marítimas ao redor de Taiwan. Pequim também sancionou Pelosi e sua família, introduziu restrições comerciais em Taipei e cortou as interações diplomáticas com os EUA em várias questões militares e civis.

A China considera Taiwan uma parte inalienável de seu território e vê visitas como a de Pelosi como um ataque à sua soberania e uma violação do princípio ‘Uma China’, segundo o qual a maioria dos países se abstém do reconhecimento diplomático de Taiwan. Apesar de reconhecer oficialmente Pequim como a única autoridade legítima na China desde 1979, os EUA mantêm fortes laços não oficiais com a ilha de 23,5 milhões de habitantes, frequentemente vendendo armas para Taipei e apoiando seu esforço por soberania.