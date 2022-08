País da UE se recusa a compartilhar gás — CMIO

A Comissão Europeia não poderá forçar a Polônia a aderir ao novo plano da UE para reduzir o consumo de gás, nem a Polônia compartilhará suas reservas de gás com outros membros do bloco, disse à imprensa a ministra do clima e meio ambiente do país, Anna Moskwa. saída Sieci.

“A segurança energética é da competência exclusiva de cada Estado, e nunca concordaremos em cedê-la à União Europeia. Ninguém pode nos obrigar a regular o gás ou introduzir outras medidas restritivas. Além disso, não queremos tomar decisões sobre restrições em outros estados,“, disse o ministro.

Seus comentários se referem ao plano da UE de reduzir o consumo de gás em todo o bloco em 15%, o que, espera-se, ajudará os estados membros a preencher os estoques em meio a preocupações de uma possível interrupção do fornecimento de gás russo. Na entrevista, Moskwa observou que o plano não era obrigatório e, portanto, deveria ser visto como orientação e não como lei.

“Será voluntário, e a decisão a esse respeito é soberana para cada país.”, ela enfatizou.













Apesar do fato de que o plano não parece implicar que as reservas de gás sejam compartilhadas entre os membros da UE, o ministro estava convencido de que a Polônia manteria seu gás para si em qualquer circunstância.

“Ninguém vai tirar o nosso gás. Eu enfatizo – a CE não pode nos obrigar a fazer nada. Não há solidariedade sem liberdade, e termina onde começa a coerção”, disse ela, acrescentando que “a infraestrutura, os gasodutos e o gás comprado são de propriedade do nosso estado, e só nós podemos decidir como vamos usá-lo, para as necessidades de quem.”

“É claro que, se houver países na UE que tenham as capacidades e infraestrutura adequadas, eles sempre podem, com base em um acordo bilateral, apoiar seus vizinhos,” Moskwa afirmou, mas observou que é improvável “Bruxelas nos imporia a obrigação de ajudar.”

