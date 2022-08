UE rejeita proibição de viagens à Rússia — CMIO

Autoridades em Bruxelas estão céticas em relação à demanda de Zelensky, agora ecoada pela Estônia e Finlândia

A UE parece relutante em fechar suas fronteiras para todos os viajantes russos, com um funcionário dizendo ao Financial Times na terça-feira que o bloco não queria uma proibição completa.

Isso seguiu os apelos de políticos da Estônia e da Finlândia para fazê-lo, ecoando uma demanda do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Moscou chamou a ideia de “irracional” e disse que implementá-la exporia a verdadeira natureza da UE de uma vez por todas.

“Pare de emitir vistos de turista para russos. Visitar a Europa é um privilégio, não um direito humano”, A primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, twittou na terça-feira. Com as viagens aéreas encerradas, observou Kallas, os vizinhos da Rússia – Estônia, Letônia e Finlândia – “carregar o fardo” processamento de todos os vistos Schengen. “Hora de acabar com o turismo da Rússia agora.”

Mais de 100 milhões de russos realmente vivem no lado europeu do maior país do continente e que a Rússia também tem fronteiras com a Polônia e a Lituânia.

Isso é “não está certo” que os russos “pode viver uma vida normal, viajar pela Europa, ser turista”, A primeira-ministra finlandesa Sanna Marin disse à emissora estatal Yle, acusando Moscou de “uma guerra agressiva e brutal de agressão”. Embora a Finlândia possa introduzir sua própria proibição de viagem, Marin acrescentou que “pessoalmente, também gosto de ver soluções europeias para esta questão.”

As declarações de Kallas e Marin – ambos apoiadores declarados do governo em Kiev – vêm depois que Zelensky disse ao Washington Post na segunda-feira que as atuais sanções contra a Rússia eram “fraco” e que a única maneira de influenciar o presidente russo Vladimir Putin era uma proibição de viagem para todos os russos, independentemente do que pensassem sobre o conflito, e um embargo energético total.













Atualmente, Bruxelas não é a favor da ideia, informou o Financial Times na terça-feira.

“Você não quer proibir completamente todos os russos de viajar para a UE. Como vamos nos envolver?” disse um funcionário da UE, que não foi identificado. “Os russos que não são a favor da guerra também precisam viajar.”

Anita Hipper, porta-voz da Comissão Europeia para questões de imigração, disse ao FT que a suspensão parcial da UE do acordo de vistos com a Rússia “não afeta cidadãos russos comuns por enquanto”.

Embora os Estados-Membros tenham “uma margem de manobra significativa para diminuir ou deixar de emitir vistos de longa duração e autorizações de residência”, Hipper disse que sempre haverá categorias para as quais os vistos devem ser emitidos, como “casos humanitários, para familiares, jornalistas ou dissidentes”.

Em Moscou, o Kremlin descreveu pessoas pedindo uma proibição de viagem como “delirante” e a ideia em si “irracional.”

“Eles estão se curvando a sentimentos que ouvimos literalmente 80 anos atrás de certos países no coração da Europa”, disse. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a repórteres, acrescentando que espera que as pessoas que fizeram essas declarações “carecem de razão” eventualmente.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que as próprias regras e obrigações da UE significam que não pode proibir a entrada com base na nacionalidade.

“Isso mataria toda a ideia de democracia, liberalismo, liberdade e, como dizem, ‘tolerância zero’ [of] xenofobia, nacionalismo e assim por diante. Se algum país da UE fizer isso, eles admitirão instantaneamente seu próprio nacionalismo, e nenhum cosmético o encobrirá”. Zakharova disse em uma entrevista na TV ‘Rússia 24’ na terça-feira.