Premiê japonês reformula governo e quer revisão dos laços com Igreja da Unificação após morte de Abe

De acordo com a agência, a reforma no governo devia ocorrer no início de setembro, contudo, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, decidiu antecipar o processo , e pretende promover o conceito econômico de “novo capitalismo”.

O primeiro-ministro decidiu mudar 14 dos 19 cargos principais do seu executivo, incluindo a o ministro da Defesa, Nobuo Kishi, irmão de Shinzo Abe, assassinado no dia 8 de julho.

De acordo com o premiê japonês, os novos membros de seu gabinete e as novas autoridades do partido governista precisam “revisar minuciosamente” os laços com a Igreja.