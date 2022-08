Autoridade palestina assassinada em campo de refugiados no Líbano — CMIO

Um membro do movimento Fatah do presidente Abbas foi morto a tiros enquanto rezava na casa de um amigo

Um atirador desconhecido atirou e matou um oficial palestino poucas horas depois que uma nova trégua foi convocada entre militantes de Gaza e Israel na noite de segunda-feira, disse um alto funcionário do partido.

Saeed Alaeddine era membro do movimento Fatah do presidente palestino Mahmoud Abbas e atuou como elo de ligação entre o partido e os serviços de segurança libaneses.

Ele foi baleado na cabeça por agressores desconhecidos no maior campo de refugiados palestinos do Líbano, Ain Al-Helweh, perto da cidade costeira de Sidon, disse Mounir Makdah, funcionário do Fatah, segundo a AFP.

Alaeddine teria sido baleado várias vezes e depois morreu de seus ferimentos no hospital. A AFP disse que seu correspondente ouviu mais tiros no campo após o ataque a Alaeddine.

O campo de Ain Al-Helweh abriga mais de 54.000 refugiados palestinos registrados, alguns dos quais fugiram do conflito na Síria nos últimos anos.

Confrontos ocorrem periodicamente entre grupos militantes palestinos rivais nas instalações, onde o exército libanês não entra, de acordo com a convenção de longa data.













O tiroteio ocorreu horas depois que Israel anunciou um cessar-fogo com a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) após três dias de ataques aéreos e ataques com foguetes, que deixaram a liderança da PIJ dizimada e matando dezenas de palestinos.

Na noite de segunda-feira, o líder da PIJ, Ziyad Al-Nakhala, disse que seus militantes não hesitariam em pegar em armas e “retomar a luta novamente” se os termos da trégua mediada pelo Egito fossem violados pelo lado israelense. Enquanto isso, o primeiro-ministro israelense Yair Lapid alertou que, se a PIJ violar seus termos, Israel se reserva o direito de “responda com força”.

A última rodada de combates foi iniciada após a prisão do líder da PIJ na Cisjordânia, Bassem Saadi, na semana passada, durante a qual um adolescente palestino foi morto.

Na sexta-feira, um ataque aéreo em um bloco de apartamentos que abriga o comandante da PIJ Taysir al-Jabari deu início à ‘Operação Amanhecer’ de Israel, que viu vários membros do grupo mortos. Autoridades palestinas disseram que 44 pessoas foram mortas em Gaza no fim de semana, embora Israel atribua algumas das mortes ao que disse serem lançamentos de foguetes palestinos fracassados.