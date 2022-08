Johnson do Reino Unido comparou trabalho a um ‘preservativo de aço’ – CMIO

“Ele uma vez descreveu ser secretário de Relações Exteriores para mim como estar preso em uma camisinha de aço”. ela disse a Iain Dale da LBC. “Achei estranho porque não perguntei a ele. Acho que ele quis dizer a quantidade de atenção que teve dos funcionários públicos para garantir que não dissesse nada. ‘Aprisionado em uma camisinha de aço’ foi o que ele disse.”













“Eu nunca ouvi isso como uma frase” acrescentou Davidson. “Isso certamente afetaria o desempenho, mas essa não é minha área de especialização, pois acho que você já abordou.” Davidson se assumiu lésbica em 2015.

Dale respondeu dizendo que estava “bastante surpreso que Boris Johnson saiba o que é um preservativo”, em uma aparente referência ao PM ter sido pai de sete filhos, incluindo dois com sua atual esposa.

Johnson, ex-jornalista e prefeito de Londres, atuou como secretário de Relações Exteriores no gabinete de Theresa May por um salário de £ 145.000 (US$ 175.000) por ano. Ele renunciou em julho de 2018 e trabalhou nos bastidores para derrubar maio. No mês passado, ele deixou o cargo de líder conservador em meio a uma rebelião generalizada em seu gabinete, permanecendo como primeiro-ministro interino até que um novo líder do partido seja eleito.

Os dois candidatos restantes para substituí-lo são o ex-chanceler do Tesouro Rishi Sunak e a secretária de Relações Exteriores Liz Truss – que ainda não comentou a descrição de Johnson sobre seu trabalho.