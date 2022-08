Preços globais de grãos caem — CMIO

Os preços do trigo e do milho caíram na segunda-feira com a notícia de que os primeiros navios de grãos da Ucrânia chegaram aos seus destinos e as expectativas de que as restrições às exportações agrícolas russas serão aliviadas.

Por volta das 11:00 GMT, os futuros de trigo mais negociados na CBOT caíram 1,4%, para US$ 7,64 por bushel. O milho caiu 1,1%, a US$ 6,03 o bushel, e a soja, 0,09%, a US$ 14,07. O preço do trigo até agora quase caiu pela metade desde a alta deste ano de US$ 14,25 em março.

Os preços vêm caindo desde que o acordo Moscou-Kiev sobre as exportações de grãos, intermediado pela Turquia e pela ONU, foi assinado no mês passado. A Rússia e a Ucrânia são consideradas os celeiro do mundo, respondendo por quase um terço da oferta global de grãos.

O acordo estabeleceu uma estrutura para retomar as exportações de grãos ucranianos dos portos do Mar Negro, que estavam bloqueados há meses devido ao conflito Rússia-Ucrânia. Além disso, Moscou e a ONU assinaram um memorando estipulando o envolvimento da ONU no levantamento das restrições à exportação de grãos e fertilizantes russos para os mercados mundiais. Segundo as autoridades, a ONU intermediará a remoção dos obstáculos criados pelas sanções dos EUA e da UE em transações, seguros e logística relacionados às exportações agrícolas russas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Acordo com a Ucrânia vai ajudar exportações russas – ONU

Um total de 10 navios transportando produtos agrícolas partiram dos portos ucranianos do Mar Negro na segunda-feira. O primeiro navio, Polarnet, já chegou ao porto de Derince, perto de Istambul, no início do mesmo dia. O navio, carregado com 12 mil toneladas de milho, foi o primeiro a deixar a Ucrânia, em 5 de agosto.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT