Republicanos prometem investigar ataque do FBI a Trump – CMIO

O líder do Partido Republicano dos EUA denunciou a “politização armada” da aplicação da lei depois que a casa do ex-presidente foi revistada

O líder da minoria na Câmara dos EUA, Kevin McCarthy (R-Califórnia) e outros legisladores republicanos condenaram o governo do presidente Joe Biden por invadir a casa de Donald Trump na Flórida, alertando que eles investigarão a politização do Departamento de Justiça (DOJ) quando retomarem o controle de Congresso.

“O Departamento de Justiça atingiu um estado intolerável de politização armada”, McCarthy disse na noite de segunda-feira, horas depois que agentes do FBI executaram um mandado de busca na residência de Trump em Mar-a-Lago. “Quando os republicanos retomarem a Câmara, vamos supervisionar imediatamente este departamento, seguir os fatos e não deixar pedra sobre pedra. Procurador-Geral [Merrick] Garland, preserve seus documentos e limpe sua agenda.

UMA “grupo grande” de agentes do FBI invadiram a casa do ex-presidente e invadiram seu cofre, disse Trump na segunda-feira. A busca teria sido relacionada a uma investigação sobre o manuseio de documentos confidenciais por Trump. “Tal ataque só poderia ocorrer em países quebrados do terceiro mundo”, disse. ele disse. “Infelizmente, os Estados Unidos agora se tornaram um desses países – corruptos em um nível nunca visto antes.”













Os republicanos no Congresso ficaram furiosos com o ataque e exigiram explicações de Garland e do diretor do FBI, Chris Wray. “Por que Chris Wray e Merrick Garland não vêm na nossa frente nesta sexta-feira e respondem às nossas perguntas?” O deputado Jim Jordan (R-Ohio) perguntou. “Se isso é tão importante para perseguir o presidente Trump dessa maneira sem precedentes, venha e responda às nossas perguntas no Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados.”

Jordan argumentou que os democratas usaram agências de inteligência e aplicação da lei para perseguir seus inimigos políticos, como o líder da maioria no Senado Chuck Schumer (D-Nova York) alertou que fariam depois que Trump foi eleito em 2016. “Primeiro foi a investigação de Mueller, depois foi o impeachment um, depois foi o impeachment dois. E agora é o comitê de 6 de janeiro, e nada disso está funcionando, então eles vão para esta etapa. Eles invadem a casa de um presidente.”

O deputado Mike Turner (R-Ohio), o republicano de alto escalão no Comitê de Inteligência da Câmara, disse em uma carta a Wray na segunda-feira que o diretor do FBI deve explicar aos legisladores a justificativa de segurança nacional para o ataque a Mar-a-Lago. “Na história do nosso país, essa ação é inédita”, disse. ele disse, acrescentando que, como o principal republicano que supervisiona a inteligência, ele desconhece qualquer suposta ameaça à segurança representada por documentos em posse de Trump.

“Sou excepcionalmente cético de que isso seja outra coisa que não seja politicamente motivado”. disse Turner. “Há sérias dúvidas sobre a incursão sem precedentes do FBI que supostamente buscava materiais classificados da residência do ex-presidente Trump.”













Trump deu a entender repetidamente que concorrerá à presidência em 2024, configurando uma possível revanche com Biden. Críticos, como o deputado Matt Gaetz (R-Florida), sugeriram que o comitê de 6 de janeiro que investiga o motim no Capitólio dos EUA foi convocado para impedir Trump de buscar um cargo público novamente. O deputado Scott Perry (R-Pensilvânia) chamou as audiências televisionadas do comitê de “Julgamento ao estilo soviético”.

“O FBI enviou agentes de Washington, DC, para Mar-a-Lago com o único propósito de avançar a campanha de anos da agência para derrubar o presidente Trump”. Senador Marsha Blackburn (R-Tennessee) disse no Twitter. Ela chamou o ataque “uma caça às bruxas política”.

Representante Lauren Boebert (R-Colorado) juntou-se às chamadas para uma investigação do ataque do FBI. “Isso não pode esperar”, ela disse. “Estamos nos transformando em uma república de bananas em velocidade recorde.”