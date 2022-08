As exportações da China para a Rússia disparam – dados — CMIO

A Rússia comprou US$ 6,7 bilhões em mercadorias da China em julho, um aumento de mais de um terço em relação ao mês anterior, informou a Bloomberg na segunda-feira, citando dados da autoridade alfandegária da China.

De acordo com o relatório, os produtos chineses estão preenchendo o vazio deixado pelo êxodo de marcas ocidentais em meio a sanções sem precedentes.

Os embarques chineses para a Rússia subiram 22,2% em julho em relação ao ano anterior em dólares, superando a queda de 17% em junho e marcando o primeiro crescimento desde março, calculou a Reuters com base nos dados divulgados.

O crescimento das importações da Rússia manteve um ritmo elevado em 49,3% em julho, embora mais lento do que o ganho de 56% em junho e o aumento de 79,6% em maio.

No geral, o comércio bilateral China-Rússia ficou em US$ 97,71 bilhões nos primeiros sete meses de 2022, um aumento de 29% anualmente.















“Espera-se que o comércio exterior entre China e Rússia este ano ultrapasse o patamar de 2021, quando o comércio bilateral ficou em US$ 146,87 bilhões, um recorde”, disse. presidente do Instituto de Pesquisa de Economia Regional China-Rússia Contemporânea, Song Kui disse ao Global Times no domingo.

Ele explicou que, além da cooperação energética, nos últimos anos, o comércio entre os dois países vem se expandindo para alimentos e agricultura, veículos de novas energias e outros campos.



“A busca de acordos em moeda local no comércio entre a China e a Rússia também oferece mais conveniência para os comerciantes entre os dois países estabilizarem o comércio exterior e evitarem a hegemonia do dólar americano”. Canção anotada.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT