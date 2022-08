Proibição de fornecimento de carvão russo à União Europeia entra em vigor

A União Europeia (UE) vai deixar de importar carvão russo a partir desta quarta-feira (10) sob o quinto pacote de sanções impostas na sequência da operação militar especial da Rússia na Ucrânia.

Desta forma, terminou o período de transição, durante o qual foi permitida a compra de carvão russo referente a contratos assinados antes de 9 de abril. A Comissão Europeia estima que o embargo vai afetar 25% de todas as exportações russas de carvão, no valor de € 8 bilhões (cerca de R$ 41,9 bilhões) por ano.

De acordo com o jornal RBC, citando dados do Ministério da Energia da Rússia, as exportações de carvão russo para a UE em 2021 totalizaram 48,75 milhões de toneladas (22,6% do total das exportações). A grande maioria era carvão para geração de vapor, que é usado para a produção de calor e eletricidade, com 45,3 milhões de toneladas. Outras 3,45 milhões de toneladas foram de carvão metalúrgico, necessário para a produção de aço.

Após o anúncio da UE do embargo de carvão russo, Índia e Turquia se tornaram alguns de seus maiores compradores, com envios aumentando gradativamente a cada mês, segundo o jornal.

Ainda no mês de maio, a Rússia aumentou a oferta de carvão para a Índia em 25% em relação a maio de 2021, para 836 mil toneladas, e em junho chegou a 1,16 milhão de toneladas, segundo dados da agência de inteligência de mercado de commodities. A Rússia exportou 2,06 milhões de toneladas para a Índia em julho, subindo do sexto para o terceiro lugar entre os maiores fornecedores do país, de acordo com o recurso online da indústria indiana Coalmint.

exportações para a China representaram 24,8%, enquanto a Turquia representou outros 10,9% e a Índia 7,7%, segundo dados revelados pelo Financial Times. Enquanto isso, a Rússia exportou 13,7 milhões de toneladas de carvão térmico marítimo em junho, o número mais alto já registrado. As, enquanto a Turquia representou outros 10,9% e a Índia 7,7%, segundo dados revelados pelo Financial Times.

“Os eventos atuais mudariam a distribuição das importações de carvão da UE, pois era difícil para muitos fornecedores russos competir em um ambiente de baixo preço e baixa demanda”, disse a Comissão Europeia em seu relatório trimestral sobre os mercados de eletricidade.

Por muito tempo, EUA, Austrália, Colômbia e África do Sul foram os principais fornecedores de carvão para a Europa. Agora, tendo em conta o aumento de preços na UE, todos os antigos fornecedores devem regressar ao mercado. O relatório revela que a participação de mercado da Colômbia cresceu 1%, ante 13% no primeiro trimestre de 2021. A participação das entregas dos portos dos EUA caiu de 9% para 5%. Enquanto isso, a posição do Cazaquistão aumentou de 2% para 3% no primeiro trimestre deste





