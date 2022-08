Chuva recorde deixa 11 mortos na Coreia do Sul (VÍDEO) — CMIO

Chuvas torrenciais por dois dias seguidos inundaram Seul com suas inundações mais pesadas já registradas, deixando pelo menos 11 pessoas mortas e seis dadas como desaparecidas.

A capital sul-coreana foi atingida por um total combinado de 496,5 milímetros (20 polegadas) de chuva na segunda e terça-feira, e outros 100-300 milímetros devem cair na área até quinta-feira, de acordo com a Administração Meteorológica da Coreia (KMA). As chuvas foram tão intensas em alguns pontos que um distrito de Seul, Dongjak, teve 140 milímetros de chuva em apenas uma hora.

Águas altas e deslizamentos de terra danificaram ou destruíram mais de 2.500 edifícios residenciais e comerciais e deixaram 840 pessoas precisando de abrigo de emergência, informou a Yonhap News, citando autoridades de gerenciamento de desastres. Milhares de veículos ficaram submersos – um problema de longo prazo para os motoristas em um país onde os carros são tão escassos que listas de espera de 12 a 24 meses são comuns – e muitas estradas e pontes foram bloqueadas por detritos ou levadas pela água.

Com ainda mais chuva prevista para os próximos dois dias, o KMA pediu que as áreas propensas a deslizamentos de terra fossem evacuadas. O presidente Yoon Suk-yeol ordenou que as autoridades de emergência imponham restrições de entrada nessas áreas montanhosas e “responda tudo com uma sensação de alerta” à crise.















Uma família de três pessoas no oeste de Seul estava entre as vítimas. Eles foram encontrados mortos em seu apartamento no subsolo inundado no distrito de Gwanak na noite de segunda-feira. Yoon visitou o local na terça-feira e pediu que seu governo procurasse maneiras de melhorar a segurança das moradias.

O assim chamado “mool poktan,” ou “bomba d’água”, atingiu a Coreia do Sul semanas após o fim da temporada de monções no país. Os totais de chuva foram os mais altos para Seul em mais de 80 anos de registros.

A funcionária de escritório Lim Na-kyung disse à Reuters que ficou presa em um prédio no elegante distrito de Gangnam, em Seul, enquanto as águas subiam na noite de segunda-feira. “Eu tive que continuar subindo cada vez mais porque o prédio estava submergindo em um ritmo acelerado. . .”, ela disse. “Eu não podia acreditar que estava preso em um prédio com outras 40 pessoas no meio do distrito de Gangnam.” Ela acabou passando a noite em um estúdio de Pilates no quarto andar.