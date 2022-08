Reino Unido vê novo recorde de retirada de dinheiro impulsionado pela inflação — CMIO

Os Correios da Grã-Bretanha, que também oferece serviços financeiros, disse na segunda-feira que lidou com um recorde de £ 801 milhões (US$ 971 milhões) em saques pessoais em julho. Isso aumentou quase 8% mês a mês e mais de 20% em relação ao ano anterior.

No total, mais de £ 3,31 bilhões (mais de US$ 4 bilhões) em dinheiro foram retirados e depositados nas 11.500 agências dos Correios, a primeira vez que o limite de £ 3,3 bilhões foi ultrapassado em seus 360 anos de história.

A virada para o dinheiro ocorre à medida que o país continua a lidar com o aumento da inflação. O Banco da Inglaterra espera que a inflação global atinja um pico de 13,3% em outubro e permaneça elevada durante grande parte de 2023.

O relatório apontou que mais britânicos estavam optando por usar dinheiro para gerenciar seus orçamentos “muitas vezes no dia a dia”. Alguns dos saques foram atribuídos a turistas que precisam de dinheiro para “estadias” no Reino Unido neste verão. Os números também foram impulsionados por cerca de £ 90 milhões (US $ 109 milhões) em pagamentos a pessoas elegíveis para receber apoio da conta de energia do governo, observou os Correios.













Os números mais recentes mostram que a Grã-Bretanha está “tudo menos uma sociedade sem dinheiro”, de acordo com o diretor bancário dos Correios, Martin Kearsley.

“Estamos vendo cada vez mais pessoas cada vez mais dependentes do dinheiro como a maneira testada e comprovada de gerenciar um orçamento. Seja para uma estadia no Reino Unido ou para ajudar a se preparar para as pressões financeiras esperadas no outono, o acesso ao dinheiro em todas as comunidades é fundamental ”, ele disse.

O uso de dinheiro tem diminuído na Grã-Bretanha nos últimos anos. As transações com cartões superaram as com dinheiro pela primeira vez em 2017, em parte graças aos pagamentos sem contato, de acordo com dados publicados pela associação comercial de finanças UK Finance. A tendência acelerou acentuadamente durante a pandemia de coronavírus.

