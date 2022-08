Revelado o impacto da investigação do Capitólio na opinião pública dos EUA – pesquisa – CMIO

As audiências televisionadas do comitê da Câmara não conseguiram mudar a opinião dos eleitores sobre o motim de janeiro de 2021 em Washington

Mais de um ano de investigação por um comitê do Congresso e nove audiências televisionadas – empacotadas habilmente por um ex-executivo da ABC News – tiveram praticamente zero impacto na opinião pública sobre o motim de 6 de janeiro no Capitólio, revelou uma nova pesquisa.

A pesquisa da Universidade de Monmouth, divulgada na terça-feira, mostrou que o comitê da Câmara liderado pelos democratas falhou em seus esforços para convencer os eleitores de que o ex-presidente Donald Trump foi responsável pela violação do Capitólio. Cerca de 38% dos americanos acreditam que Trump foi “responsável direto”, de 42% antes das audiências televisionadas, segundo a pesquisa.

“As revelações sensacionais durante as audiências não parecem ter movido a agulha da opinião pública sobre a culpabilidade de Trump pelo motim ou por suas alegações de fraude eleitoral espúrias”. disse Patrick Murray, diretor do Instituto de Pesquisa da Universidade de Monmouth.

Muitos observadores não compraram o argumento de Murray de que as audiências renderam "revelações sensacionais". Apenas 23% dos americanos pagaram "muita atenção" às audiências, inalteradas desde antes de irem ao ar, mostrou a pesquisa. As opiniões eram igualmente estáticas sobre se o presidente Joe Biden venceu a eleição de 2020 devido a fraude eleitoral (29%, inalterado em relação a antes das audiências) e se a violação do Capitólio foi um tumulto (64%, abaixo dos 65%).













Cerca de 52% dos entrevistados disseram que o incidente poderia ser corretamente descrito como um “insurreição,” de 50% antes das audiências, enquanto 35% disseram que era um “protesto legítimo”, acima de 34%. Apenas 8% disseram que as audiências mudaram seus pontos de vista, acima dos 6%.

Cerca de 40% dos americanos, incluindo mais de 80% dos republicanos, têm uma visão favorável de Trump, praticamente inalterada em relação aos níveis de novembro de 2020, segundo a pesquisa. No outro extremo do espectro, 41% dos americanos acreditam que Trump deveria ser acusado de crimes relacionados ao motim do Capitólio, enquanto 35% acham que tal processo desestabilizaria o sistema político dos EUA.

“Quando lançamos nossa enquete de junho, eu disse que o comitê estava pregando para o coral”, disse Murray. “Esses resultados atuais sugerem que eles não recrutaram novos cantores desde então.”

A pesquisa descobriu que 42% dos americanos acreditam que o sistema político dos EUA é “basicamente som”, abaixo dos 55% em fevereiro de 2020.

O comitê da Câmara contratou o ex-executivo da ABC News, James Goldston, para ajudar a empacotar suas audiências para uma audiência de televisão no horário nobre. Os democratas divulgaram o tumulto como uma insurreição racialmente motivada e culparam Trump por incitar manifestantes fraudulentos nas eleições a bloquear a transferência pacífica de poder. Críticos, como o deputado Scott Perry (R-Pensilvânia), chamaram as audiências de um estilo soviético “mostrar julgamento”.