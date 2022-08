Fonte de alimentação do Reino Unido sob ameaça – Guardian – CMIO

As exportações de eletricidade da Noruega podem ser reduzidas nos próximos meses devido à escassez de energia hidrelétrica

A Noruega pode reduzir as exportações de eletricidade para o Reino Unido devido aos baixos níveis de água que ameaçam a produção de energia hidrelétrica doméstica, informou o jornal The Guardian na segunda-feira, citando o ministro do Petróleo e Energia de Oslo, Terje Aasland.

De acordo com o relatório, Aasland disse ao parlamento norueguês na segunda-feira que os níveis de água nos reservatórios do país estavam caindo abaixo da média sazonal devido ao clima seco, e a Noruega deveria priorizar o reabastecimento de barragens de água sobre a produção e exportação de energia.

Aasland disse que a produção de eletricidade no sul da Noruega já caiu 18% em relação ao ano passado, enquanto a produção na semana passada no sudoeste foi a menor até agora neste ano.

“Isso resulta em preços de eletricidade historicamente altos e uma situação em que, pela primeira vez em muitos anos, não podemos descartar completamente um período de racionamento de eletricidade na primavera”, ele foi citado como dizendo. O ministro observou que o racionamento é improvável neste inverno, mas interrupções no abastecimento são esperadas em abril ou maio próximo.













A situação provavelmente afetará o Reino Unido, que recebe energia hidrelétrica da Noruega através do cabo North Sea Link, capaz de transportar até 1,4 gigawatts de eletricidade, o suficiente para abastecer cerca de 5% das residências do Reino Unido.

Se a Noruega racionar suas exportações de energia, os consumidores do Reino Unido podem enfrentar contas ainda mais altas e potenciais escassez de energia neste inverno, afirma o relatório, citando a consultoria Aurora Energy Research.

Os analistas preveem que, em tal cenário, a Rede Nacional do Reino Unido teria que ligar duas usinas a carvão – Drax em West Yorkshire e a unidade West Burton A da EDF em Nottinghamshire – que estão atualmente em espera.

“Isso faria com que os preços da energia [in the UK] a subir, devido aos maiores custos de geração de energia a carvão, em comparação com a energia hidrelétrica importada da Noruega”, disseram os pesquisadores da Aurora.

O teto de preços de gás e eletricidade do Reino Unido para residências, que é estabelecido trimestralmente pelo regulador do setor de energia Ofgem, no mês passado atingiu um recorde de £ 1.971 (US$ 2.390) por ano. No entanto, os analistas da Aurora dizem que esse número pode chegar a £ 4.000 (US $ 4.847) no início do próximo ano.

