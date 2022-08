MOSCOU, 10 de agosto – RIA Novosti. Per Westberg, cofundador do escritório sueco da Anistia Internacional, renunciou devido ao desacordo com o relatório de ativistas de direitos humanos sobre os crimes das Forças Armadas da Ucrânia.

Assim, em 4 de agosto, ativistas de direitos humanos divulgaram um relatório no qual analisavam as ações das Forças Armadas da Ucrânia. Eles chegaram à conclusão de que os militares ucranianos violam as normas internacionais ao colocar armas em escolas e hospitais nas cidades, colocando em risco a população civil. Os autores do relatório lembraram que estar em uma posição defensiva não isenta as forças de segurança de Kyiv de cumprir as regras.