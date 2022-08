Comprador rejeita carga de grãos ucraniana – mídia — CMIO

A remessa teria sido recusada no Líbano devido a um atraso de cinco meses na entrega, informa a Bloomberg

A primeira carga de grãos a deixar os portos recém-reabertos da Ucrânia foi rejeitada por um comprador no Líbano devido a um atraso de cinco meses no embarque, informou a Bloomberg na segunda-feira.

De acordo com a agência, citando a embaixada da Ucrânia em Beirute, o navio Razoni, com bandeira de Serra Leoa, carregado com cerca de 26.500 toneladas de milho, está atualmente no Mediterrâneo.

O governo libanês supostamente não está envolvido com o embarque, pois a carga era destinada ao setor privado.

Um novo comprador está sendo procurado para os grãos no Líbano ou em outros lugares, de acordo com a embaixada ucraniana. O destino do navio mudou no domingo de Trípoli para “aguardando ordens”, dados de rastreamento de navios mostrados.

O Razoni foi o primeiro cargueiro civil a transportar grãos ucranianos pelo Mar Negro em meses. Remessas regulares foram bloqueadas em meio a hostilidades entre a Rússia e a Ucrânia, que se culparam mutuamente pela interrupção.

Um acordo entre a Rússia e a Ucrânia para reiniciar as exportações marítimas foi negociado no mês passado com a ajuda da Turquia e da ONU. A Turquia também está hospedando um centro especial para coordenar o transporte sob o acordo, que inclui representantes de Moscou e Kiev. Seu trabalho é inspecionar embarcações para impedir o contrabando de armas dentro ou fora da zona de conflito.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT