SIMFEROPOL, 10 de agosto – RIA Novosti. Volodymyr Rogov, membro do conselho principal da administração da região de Zaporizhia, referindo-se aos dados da pesquisa de opinião, disse que 77% dos moradores pesquisados ​​estão prontos para participar do referendo na região de Zaporozhye, 82% apoiam ingressar na Rússia.

Anteriormente, o chefe da administração da região de Zaporozhye, Yevgeny Balitsky, assinou uma ordem para realizar um referendo sobre a reunificação da região com a Rússia.

Militares ucranianos bombardearam Dneprovka em Zaporozhye com foguetes com “pétalas”

De acordo com Rogov, de acordo com os dados da pesquisa, 77% dos entrevistados estão prontos para participar do próximo referendo, 82% apoiam a adesão à Federação Russa, 3% desejam permanecer na Ucrânia e 78% apoiam a obtenção da cidadania russa.