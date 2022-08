Ativistas afirmam que merenda escolar nos EUA é racista — CMIO

Grupos de direitos civis pediram ao governo federal que corrija o “racismo alimentar” em seu programa de refeições subsidiadas

Dezenas de grupos ativistas raciais e alimentares dos EUA assinaram uma carta acusando o governo federal de “racismo alimentar” em seu programa de merenda escolar gratuita ou subsidiada, dizendo que o USDA está forçando milhões de crianças não brancas e intolerantes à lactose a beber leite de vaca.

O Programa Nacional de Merenda Escolar (NSLP) é “inerentemente desigual e socialmente injusto”, disseram os grupos em uma carta à Comissão de Equidade do USDA. A carta, que foi relatada pela primeira vez pelo The Hill na terça-feira, acrescentou que “crianças negras, nativas americanas, asiáticas e latinas estão sendo punidas por sua raça e herança.”

O NSLP oferece almoços gratuitos ou com desconto para cerca de 30 milhões de crianças em 100.000 escolas nos EUA. Embora quase metade das crianças que se qualificam para tal assistência sejam brancas, de acordo com o Centro Nacional de Estatísticas da Educação, os grupos ativistas disseram que as crianças não brancas dependem desproporcionalmente de refeições subsidiadas. Eles argumentaram, também, que crianças não brancas têm taxas muito mais altas de intolerância à lactose.













“Se vidas negras importam, nossa saúde e nutrição também importam, mas o Programa Nacional de Merenda Escolar tem falhado consistentemente com crianças de cor.” disse o Dr. Milton Mills, um médico de Washington que defende dietas baseadas em vegetais. “Ou as crianças em idade escolar bebem o leite que recebem e sofrem na aula enquanto tentam aprender, ou ficam sem uma porção nutricionalmente significativa de sua refeição.”

Os signatários da carta incluíam grupos como o National Action Network Washington Bureau, fundado pelo ativista racial reverendo Al Sharpton, bem como o capítulo da NAACP Maryland, Progressive Democrats of America, e um grupo anti-laticínios chamado Switch4Good.

As organizações alegaram que o NSLP reembolsa as escolas apenas se elas fornecerem leite de vaca, e um atestado médico por escrito pode ser exigido para permitir uma alternativa não láctea. “É claramente discriminatório exigir um atestado médico para uma condição quase onipresente”, a carta dizia.













No entanto, as diretrizes do NSLP afirmam claramente que apenas uma declaração por escrito dos pais ou responsáveis ​​do aluno é necessária para servir um substituto não lácteo. Alternativas ao leite de vaca, como o leite de soja, devem atender às diretrizes nutricionais do USDA. O programa NSLP exige que as escolas também disponibilizem água para os alunos no almoço.

No entanto, os ativistas argumentaram que o governo está forçando as crianças a beber leite de vaca. “É difícil imaginar uma prática mais desigual e socialmente injusta do USDA do que a alimentação forçada de leite para crianças em nossas escolas”, a carta dizia.

O NSLP exige que as escolas postem “E Justiça para todos” cartazes. Os grupos ativistas disseram que até que as crianças não-brancas sejam “devidamente previsto” pelo programa NSLP, esses cartazes são “retórica vazia enquanto as injustiças são visitadas em milhões de crianças carentes todos os dias.”