Companhia aérea da UE retomará voos para a Rússia — CMIO

A companhia aérea de baixo custo húngara Wizz Air disse na quinta-feira que retomará os voos de Abu Dhabi para Moscou a partir de outubro. O anúncio ocorre mais de cinco meses depois que a transportadora suspendeu todos os serviços para a Rússia.

A joint venture da companhia aérea com sede em Abu Dhabi, Wizz Air Abu Dhabi, operará voos diários a partir de 3 de outubro. As tarifas começarão em 359 dirham (US$ 97,74), segundo o comunicado.

A transportadora de baixo custo lançou a rota pela primeira vez em dezembro de 2021, mas depois foi forçada a cancelar todos os voos devido a sanções ocidentais contra a Rússia.

A Wizz Air Abu Dhabi é uma joint venture entre o fundo soberano de Abu Dhabi ADQ e a companhia aérea europeia. Está sediada e registrada nos Emirados Árabes Unidos.

