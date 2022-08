“A propaganda ocidental pretenciosa em torno do conflito na Ucrânia é o caminho para uma nova escravidão e falta de liberdade. Por isso é tão importante deixar de se calar sobre certos assuntos que exigem uma discussão decisiva”, salientou o político.

Klaus lamentou o fato de os líderes ocidentais não quererem discutir as preocupações de Moscou sobre a aproximação da OTAN às fronteiras dela, bem como o nível crescente da hostilidade da Ucrânia em relação à Rússia em geral e à minoria russa que vive no seu território.

Conforme o ex-presidente, a ditadura da opinião europeia , armada com uma “certeza única” e uma ignorância da verdade sobre a crise ucraniana, representa uma enorme ameaça.

Tal posicionamento não permite avaliar de forma adequada as despesas que é preciso tolerar devido às decisões precipitadas sobre a ajuda militar a Kiev e o abrigo dos refugiados ucranianos.

“A inércia, seguida por mais fornecimento do armamento cada vez mais desenvolvido à Ucrânia e o fortalecimento das sanções que em grande parte também afetam nós mesmos, não é o método para resolver a situação”, concluiu o político.

Em meio à operação especial russa para libertar Donbass, os países ocidentais seguem inundando a Ucrânia com armas. Assim, nas vésperas, Washington anunciou um novo pacote de ajuda militar no valor de cerca de um bilhão de dólares (R$ 5,1 bilhões), que inclui munições de artilharia, mil lançadores de mísseis antitanque Javelin, veículos médicos blindados, explosivos e medicamentos.

Moscou, por sua vez, tem repetidamente declarado que o fornecimento das armas apenas prolonga o conflito, enquanto os transportes de armas se tornam um alvo legítimo para a Força Aeroespacial da Rússia. Como salientou o porta-voz do presidente russo Dmitry Peskov, as ações do Ocidente não contribuem para o sucesso das negociações russo-ucranianas, que atualmente estão paradas, e só vão ter um efeito negativo.