Índia critica China por lista de terrorismo da ONU com 'padrões duplos'

A representante permanente da Índia na ONU, a embaixadora Ruchira Kamboj, criticou os Estados por bloquearem propostas parasob as regras da ONU.

A diplomata disse que “duplos padrões” tornaram a credibilidade das sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) em nível “mínimo histórico” .

Em um caso particularmente pertinente, a China supostamente atrasou a designação do chefe do Jaish-e-Mohammed, Masood Azhar, como terrorista global por dez anos, de acordo com Kamboj.