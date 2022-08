Produtores de pêssego da Bulgária anunciam colapso da indústria

“Este ano tivemos um colapso total. No início da campanha de compra, o preço do quilo de pêssego era de 65 stotinki, mas agora caiu para 56 stotinki (0,26 dólares), e as fábricas querem que caia ainda mais . Com esses custos, nossos agricultores estão trabalhando com prejuízo. A maioria já desistiu”, disse ele em entrevista à BTA.