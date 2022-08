Aliado de Trump diz que FBI apreendeu celular – CMIO

A apreensão é supostamente parte de uma investigação sobre os esforços do ex-presidente para derrubar a eleição de 2020

Agentes federais dos EUA apreenderam o telefone celular do deputado Scott Perry (R-Pensilvânia), disse o legislador, criticando a agência por “táticas da república das bananas” em meio a uma investigação sobre a corrida presidencial de 2020.

Perry anunciou a mudança em um comunicado na terça-feira, dizendo “3 agentes do FBI me visitaram e apreenderam meu celular” enquanto ele estava viajando com sua família.

“Eles não tentaram entrar em contato com meu advogado, que teria providenciado para que eles ficassem com meu telefone se fosse o desejo deles”. Perry disse, acrescentando “Estou indignado – embora não surpreso – que o FBI, sob a direção do DOJ de Merrick Garland, tenha apreendido o telefone de um membro do Congresso em exercício.”

O FBI executou um mandado de busca contra Perry logo após realizar uma batida no resort de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, supostamente como parte de uma investigação sobre o manuseio de documentos presidenciais por Trump, incluindo material classificado, que pode ter sido levado para Palm Beach. instalação.













Embora ainda não esteja claro se as duas investigações estão conectadas e o FBI não ofereceu uma razão para o mandado de busca, ex-funcionários do Departamento de Justiça testemunharam que Perry jogou “um papel importante” nas tentativas de instalar o aliado de Trump, Jeffrey Clark, como procurador-geral interino logo após a corrida de 2020, na esperança de que ele apoiasse as alegações do então presidente de fraude eleitoral em massa.

De acordo com uma fonte citada pela CNN, o telefone de Perry foi “imaginado” por agentes federais e devolvido a ele na terça-feira, observando que as autoridades precisariam de um segundo mandado para acessar o conteúdo do dispositivo.

O legislador, no entanto, condenou a agência por “táticas da república das bananas” – ecoando a retórica de outros republicanos após o ataque a Mar-a-Lago na segunda-feira – e um “ação desnecessária e agressiva”.

“Meu telefone contém informações sobre minhas atividades legislativas e políticas e discussões pessoais/privadas com minha esposa, família, eleitores e amigos”, ele disse. “Nada disso é da conta do governo.”