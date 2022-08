País da UE oferece solução para retomar o fornecimento de petróleo russo — CMIO

A gigante de energia húngara MOL se ofereceu para pagar as taxas de trânsito do gasoduto Druzhba em nome da Transneft da Rússia

A empresa húngara de petróleo e gás MOL confirmou na terça-feira que o fornecimento de petróleo russo através do ramo sul do oleoduto Druzhba parou há alguns dias e disse que iniciou negociações para assumir obrigações de pagar pelo trânsito.

A empresa responsável pelo fornecimento de petróleo russo à UE, Transneft, anunciou na segunda-feira que as tentativas de pagar o trânsito à Ucrânia foram bloqueadas devido a sanções da UE.

De acordo com a agência de notícias Origo, a MOL se ofereceu para pagar as taxas de trânsito em nome da Transneft, mas não recebeu uma resposta da Ucrânia.

“Embora a MOL tenha reservas suficientes para várias semanas, está trabalhando em uma solução e também iniciou negociações sobre a assunção da obrigação de taxa”, disse a companhia de energia em um comunicado.

Na segunda-feira, a Transneft anunciou que a Ucrânia suspendeu os fluxos de petróleo russo para partes da Europa central desde 4 de agosto porque as sanções ocidentais impediram Moscou de fazer pagamentos pelo trânsito. Segundo a empresa russa, a suspensão dos fluxos de gasodutos afetou a Eslováquia, a Hungria e a República Tcheca. A Transneft disse que está trabalhando em opções alternativas para a transferência de fundos.

Druzhba, que é uma das maiores redes de oleodutos do mundo, transporta petróleo bruto cerca de 4.000 km da parte oriental da Rússia europeia para refinarias na República Tcheca, Alemanha, Hungria, Polônia e Eslováquia. A Rússia normalmente fornece cerca de 250.000 barris de petróleo por dia através do trecho sul da rota. O ramal norte do oleoduto Druzhba, que atravessa a Bielorrússia até a Polônia e a Alemanha, continua operando normalmente, de acordo com a Transneft.

