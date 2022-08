Rússia já elaborou contramedidas caso acesso ao exclave de Kaliningrado seja cortado, diz embaixador

No dia 9 de agosto, autoridades e especialistas se reuniram no clube de discussão Valdai, em Moscou, para debater soluções para a manutenção do trânsito entre o enclave de Kaliningrado e o restante território russo. Autoridades da Lituânia informaram que seus bancos não receberão mais pagamentos russos para o uso de suas ferrovias, o que levaria à interrupção de fato do trânsito entre Kaliningrado e Rússia, em violação de acordos internacionais, inclusive do assinado entre a Rússia, União Europeia e Lituânia em 2003.