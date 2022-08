Incêndio de petróleo em Cuba sob controle após cinco dias — CMIO

O inferno destruiu quase metade do maior depósito de combustível da ilha e causou apagões em todo o país

Um grande incêndio em uma instalação cubana de armazenamento de combustível foi finalmente extinto após cinco dias de queima, deixando o local devastado e comprometendo a capacidade da ilha de produzir eletricidade.

Autoridades do Ministério do Interior apareceram na televisão estatal na terça-feira para anunciar que os bombeiros apagaram o incêndio no depósito de petróleo de Matanzas, mas não ofereceram detalhes sobre quanto combustível foi perdido nos últimos cinco dias ou uma estimativa dos danos gerais.

“Hoje conseguimos controlar o fogo” disse Rolando Vecino, chefe de transporte do ministério, enquanto estava no local.

O fogo foi provocado por um raio na última sexta-feira, que incendiou um dos oito tanques de combustível do local. No sábado, as chamas se espalharam para um segundo tanque, causando uma série de explosões poderosas, enquanto mais dois contêineres foram comprometidos nos próximos dois dias.













Um bombeiro morreu e outros 14 desapareceram após as explosões de sábado, e pelo menos 125 ficaram feridos, cinco dos quais permanecem em estado crítico.

Devido ao inferno, a empresa de energia estatal de Cuba disse que foi forçada a fechar uma grande usina que atende a região oeste da ilha na tarde de segunda-feira, provocando relatos de apagões.

Falando à Reuters perto do local do incêndio, o socorrista Rafael Perez Garriga disse “a situação vai ser mais difícil” devido aos impactos na eletricidade.

“Se as termelétricas forem abastecidas com esse óleo [previously stored at Matanzas]vamos ter o mundo inteiro afetado, é a eletricidade e afeta tudo”, ele adicionou.

Após 60 anos de sanções americanas, a nação comunista em apuros enfrenta escassez de combustível e apagões frequentes em algumas regiões, com a escassez ajudando a gerar uma série de protestos acalorados no verão passado.