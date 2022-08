O líder Tory alerta o Reino Unido para enfrentar um ‘inverno difícil’ – CMIO

Liz Truss prometeu reforma econômica para ajudar as pessoas com preços crescentes de combustíveis e alimentos

A Grã-Bretanha está enfrentando um “inverno duro” em meio aos crescentes preços de combustíveis e alimentos, admitiu na sexta-feira a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, acrescentando que “as políticas de negócios como de costume não estão funcionando” e, portanto, medidas especiais devem ser tomadas para evitar uma recessão.

Em entrevista à Sky News, a liderança conservadora tocou na crise de energia crescente, que foi exacerbada por sanções anti-Rússia e uma diminuição no fornecimento de gás natural russo para a Europa. Embora o Reino Unido não dependa diretamente de Moscou para combustível, ainda sofre com o aumento dos preços da energia e do aumento do custo de vida.

“Sei que será um inverno difícil, quero fazer todo o possível para garantir que estamos liberando as reservas de gás no Mar do Norte,”, disse Truss, que atualmente atua como secretário de Relações Exteriores.

A crise de energia e custo de vida no Reino Unido continua a se intensificar, com as contas domésticas anuais que devem ultrapassar £ 3.300 (US$ 3.971) neste inverno, de acordo com o consultor de energia Cornwall Insight. Até seis milhões de lares britânicos podem ser submetidos a cortes de energia neste inverno se o fornecimento de gás russo para a Europa parar, informou o Times no domingo, citando um documento de Whitehall.













Quando se trata de ajudar os britânicos com contas de combustível, Truss prometeu impor uma moratória temporária sobre a taxa de energia verde.

“As políticas de negócios como de costume não estão funcionando, precisamos fazer mais e é por isso que estou determinado a reformar a economia e manter os impostos baixos”, explicou Truss, que anteriormente prometeu £ 30 bilhões em cortes de impostos.

Entre outras prioridades, ela discutiu a redução do custo do seguro nacional que, em sua opinião, “colocar mais dinheiro no bolso das pessoas.”

O concorrente de Truss, o ex-chanceler britânico Rishi Sunak, tem criticado sua abordagem fiscal. Ele afirma que os cortes de impostos propostos podem levar a inflação a se consolidar, o que “ser incrivelmente prejudicial para milhões em todo o Reino Unido.”

O vencedor da corrida pela liderança será anunciado em 5 de setembro, após uma votação por correspondência de cerca de 150.000 membros do partido conservador.

Enquanto isso, o próximo inverno também é motivo de profunda preocupação para as autoridades da UE. No início desta semana, o principal diplomata do bloco, Josep Borrell, alertou que a UE pode ficar sem gás durante a próxima estação fria.

“A Europa enfrenta uma tempestade perfeita: os preços da energia estão em alta, o crescimento econômico está em queda e o inverno está chegando,” ele disse.

O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou as acusações ocidentais de que Moscou poderia cortar o fornecimento de gás para a UE, afirmando que a gigante russa de energia Gazprom estava “pronto para bombear o quanto for necessário” mas que o bloco tinha “fechou tudo sozinho.” Ele anteriormente chamou suas sanções à Rússia “louco e insensato,” e acusou os líderes da UE de cometer crimes econômicos “suicídio” sob ordens dos EUA.

Mesmo antes do conflito Rússia-Ucrânia, os consumidores britânicos estavam vendo aumentos acentuados nos custos de energia. O teto de preço anunciado pelo regulador Ofgem no início de fevereiro, que entrou em vigor em abril, marcou um aumento de 54% em relação à taxa anterior.