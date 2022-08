Críticas a Kiev causam problemas para congressista ucraniana – CMIO

As críticas implacáveis ​​de um legislador americano nascido na Ucrânia às autoridades de Kiev, incluindo o presidente Vladimir Zelensky, frustrou muitas autoridades em Washington, informou a CNN nesta sexta-feira, acrescentando que a Casa Branca até organizou um briefing especial para abordar suas alegações.

Victoria Spartz, uma representante republicana dos EUA do estado de Indiana, e a primeira e única membro do Congresso nascida na Ucrânia, criticou repetidamente o governo de Kiev em meio ao conflito em curso com a Rússia. Embora ela tenha declarado que quer a vitória da Ucrânia e, em seu relato, tenha visitado o país seis vezes desde o início das hostilidades no final de fevereiro, muitos de seus colegas de ambos os lados do corredor se cansaram dela “retórica belicosa”, diz o relatório.

Spartz tem sido particularmente vocal sobre a corrupção na Ucrânia. Parlamentares e autoridades americanas, no entanto, temem que seus golpes contra Kiev possam prejudicar a imagem pública de Zelensky e azedar as relações EUA-Ucrânia, ao mesmo tempo em que complicam a aprovação de novos pacotes de ajuda.

“Todos nós já conversamos com ela,“, disse um legislador republicano à saída.”Está irritando as pessoas. Porque dói a causa.”













“Acho que há uma questão em aberto de por que ela está dizendo tão abertamente algo que está tão claramente alinhado com os pontos de discussão russos”, disse a deputada democrata Elissa Slotkin à CNN, acrescentando que a origem ucraniana de Spartz dá muito peso às suas palavras.

De acordo com o relatório, o governo Biden também interveio. Depois que a congressista solicitou um briefing sobre a Ucrânia, funcionários do Conselho de Segurança Nacional e do Departamento de Estado forneceram um a ela, dizem as fontes do veículo. Durante a reunião de quase duas horas, funcionários da Casa Branca discutiram suas alegações de comportamento impróprio dentro do governo ucraniano, refutando-as ou argumentando que não há informações suficientes para apoiá-las.

Spartz também teria se encontrado com o chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mark Milley, para abordar a corrupção na Ucrânia, bem como suas preocupações de que as armas fornecidas pelos EUA possam chegar às mãos erradas. O alto comandante militar dos EUA não descartou suas reservas imediatamente, segundo a CNN, já que Washington vem pedindo há muito tempo que Kiev faça mais para combater a corrupção.

Em um contexto mais geral, Milley, no entanto, teria dito a Spartz que suas preocupações “estavam exaustos.”

No entanto, a reunião com o principal general dos EUA aparentemente fez pouco para dissipar as dúvidas de Spartz, já que alguns dias depois ela continuou seus ataques a um dos principais assessores de Zelensky, apresentando acusações de “criar uma ditadura per se sob o disfarce da guerra em curso”.

As autoridades ucranianas também não estão felizes com a deputada, com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, dizendo no início de julho que Spartz está tentando trazer “propaganda russa” na política americana. Seus comentários vieram em resposta à carta aberta do legislador ao presidente dos EUA, Joe Biden, que expressava dúvidas sobre a confiabilidade do chefe de gabinete do presidente Vladimir Zelensky e pedia um mecanismo para rastrear a assistência militar fornecida a Kiev.

“Aconselhamos a Sra. Spartz a parar de tentar ganhar capital político extra com especulações infundadas sobre o tema da guerra em nosso país e a dor dos ucranianos. Especialmente cínicas são as manipulações sobre a Ucrânia e sua liderança de uma congressista de origem ucraniana”, disse Nikolenko na época.