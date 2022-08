Israel estima a duração dos combates em Gaza — CMIO

IDF continuará a atacar alvos terroristas com “grande precisão”, diz o ministro da Defesa

As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram no sábado que estão preparadas para um “semana de luta” depois que Israel começou a atacar alvos em Gaza no dia anterior. Eles acrescentaram que não há negociações de paz no momento.

A IDF disse que mais de 160 foguetes foram disparados contra Israel a partir de Gaza desde a tarde de sexta-feira. O sistema de defesa antimísseis Iron Dome destruiu 95% dos foguetes no ar, disse o brigadeiro-general Ran Kochav, porta-voz das forças de defesa.

A missão, ‘Operação Amanhecer’, foi lançada em resposta a “a ameaça iminente de ataque contra civis israelenses representada pela organização terrorista Jihad Islâmica”, de acordo com o IDF.

Kochav disse que os militares israelenses atingiram 40 alvos, incluindo “cinco plataformas de lançamento de foguetes e seis lojas ou locais de produção de foguetes”, acrescentando que o comandante sênior da Jihad Islâmica Palestina (PIJ) Tayseer al-Jabari estava entre os agentes mortos.

“O Estado de Israel está trabalhando para defender seus cidadãos e que vamos operar de forma decisiva e com a maior precisão possível contra os agentes terroristas e a infraestrutura”. O ministro da Defesa, Benny Gantz, tuitou.

O Ministério da Saúde palestino disse no sábado que 12 civis, incluindo uma menina de cinco anos, foram mortos por ataques israelenses e 84 pessoas ficaram feridas. Uma pessoa foi ferida por estilhaços de um foguete disparado de Gaza para o sul de Israel, de acordo com o Times of Israel.

O aumento das tensões ocorreu depois que a PIJ ameaçou retaliação depois que Israel prendeu o líder do grupo na Cisjordânia, Bassem Saadi, na segunda-feira. Um adolescente palestino foi morto durante o ataque à casa de Saadi, provocando protestos entre os palestinos.

Gantz disse na sexta-feira que a ameaça de militantes palestinos na fronteira de Gaza “seria removido de uma forma ou de outra”. No sábado, o ministro aprovou a convocação de até 25 mil reservistas.

Em um discurso televisionado, o primeiro-ministro Yair Lapid disse que a operação em Gaza “levará o tempo que for preciso”.

O enviado de paz da ONU para o Oriente Médio, Tor Wennesland, disse na sexta-feira que está “profundamente preocupado” pela escalada da violência, incluindo “o assassinato direcionado hoje de um líder da Jihad Islâmica Palestina dentro de Gaza”, bem como vítimas civis palestinas. O enviado de Israel na ONU, Gilad Erdan, criticou o organismo internacional por “fazendo comparações falsas e imorais entre uma democracia cumpridora da lei e organizações terroristas radicais”.