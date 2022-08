Exercício militar dos EUA acontecerá perto da fronteira chinesa – mídia – CMIO

Diz-se que os exercícios conjuntos com a Índia se concentram na guerra de alta altitude e ocorrem em meio a tensões aumentadas entre Washington e Pequim.

Os militares americanos e indianos realizarão exercícios conjuntos nas montanhas do Himalaia em outubro, a menos de 100 km da fronteira disputada da Índia com a China, informou a CNN. A localização foi anunciada em meio ao aumento das tensões entre os EUA e a China por causa de Taiwan, enquanto a Índia e a China estão em conflito ao longo de sua fronteira montanhosa.

Os exercícios serão realizados em meados de outubro perto da cidade de Auli, no estado indiano de Uttarakhand, disse um oficial do exército indiano à CNN no sábado. Auli fica na encosta sul do Himalaia, e os exercícios se concentrarão na guerra a uma altitude de 3.000 metros.

Auli também está situada a cerca de 95 quilômetros (59 milhas) da Linha de Controle Real, uma fronteira vagamente definida que divide a Índia e a China. Embora ambos os lados reivindiquem território do outro lado desta linha, ela serviu como fronteira de fato entre os dois países desde o final da Guerra Sino-Indiana de 1962.

Os combates eclodiram nessa linha em 2020, depois que a China se opôs à construção de uma estrada pela Índia em seu território reivindicado. A Índia disse que perdeu cerca de 20 soldados, enquanto a China afirmou ter perdido quatro.













As tensões permaneceram altas ao longo da linha desde então, com a Índia acusando a China em maio de construir uma ponte em território que considera sob “ocupação ilegal”.

As relações entre os EUA e a China também se deterioraram significativamente após uma visita da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan nesta semana. Pequim respondeu à visita lançando exercícios militares em larga escala, cortando importações de Taiwan, sancionando Pelosi e sua família e cortando laços diplomáticos com Washington em várias áreas importantes.

Enquanto Taiwan se governa desde 1949, a China reivindica soberania sobre a ilha. Os EUA reconhecem essa soberania sob a política de Uma Só China, mas dado o status de Pelosi como o legislador mais importante dos EUA e membro do mesmo partido político que o presidente Joe Biden, Pequim considerou a visita como “uma violação grave” desta política.













Com os exercícios militares da China continuando no fim de semana, o oficial de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, anunciou na quinta-feira que os EUA conduziriam “trânsitos aéreos e marítimos” através do Estreito de Taiwan nas próximas semanas, enquanto o USS Ronald Reagan Carrier Strike Group permanecerá estacionado na região.

Com os dois lados flexionando seus músculos militares, o Politico informou na sexta-feira que as autoridades de defesa chinesas estão ignorando os telefonemas de seus colegas americanos.

O general Charles Flynn, comandante do Exército dos EUA no Pacífico, disse a repórteres em junho que os exercícios envolveriam unidades da Força Aérea dos EUA e da Índia e serviriam como “contrapeso” e um “impedimento” à atividade da China ao longo da fronteira disputada. Os próximos exercícios do Himalaia fazem parte de um exercício anual EUA-Índia, que foi realizado no ano passado no Alasca.