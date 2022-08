Truss do Reino Unido criticado custo de vida e mudanças climáticas – CMIO

A ministra das Relações Exteriores respondeu dizendo que proibiria tais protestos se fosse nomeada primeira-ministra

A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, um dos dois últimos candidatos a substituir Boris Johnson como primeiro-ministro, foi interrompida durante um discurso de ativistas climáticos que alegaram ter “nenhum plano credível” para enfrentar o aumento dos custos de combustível.

Enquanto Truss fazia seus comentários de abertura durante um evento de campanha do Partido Conservador em Eastbourne na quinta-feira, vários ativistas se levantaram de seus assentos gritando “você deveria ter vergonha de si mesmo.”

“A razão pela qual as pessoas comuns estão lutando é porque empresas de energia como a BP e a Shell estão obtendo lucros recordes, enquanto as pessoas comuns são instruídas a apertar o cinto”. declarou um manifestante.

Como o primeiro ativista foi levado pela segurança, outro se levantou e acusou Truss de ter “nenhum plano credível para resolver os maiores problemas do nosso tempo.”

“O que você anunciou não chegará nem perto de ajudar as pessoas com contas de energia acima de 3.000 libras por ano.”

URGENTE: Esta noite nós confrontamos @trussliz nas discussões da liderança conservadora sobre seu vergonhoso papel na crise do custo de vida. Milhões enfrentarão enormes contas de energia neste inverno, enquanto seu governo apoia destruidores do clima como BP e Shell fazendo BILHÕES. Green New Deal agora ✊ pic.twitter.com/mP4ufEbQtU — Green New Deal Rising (@GNDRising) 5 de agosto de 2022

Os custos de combustível no Reino Unido subiram para recordes, já que a inflação deve chegar a 11% até o final deste ano. Embora os custos estivessem subindo desde o fim da pandemia de coronavírus, os preços dos combustíveis, em particular, dispararam nos meses após o Reino Unido se desligar voluntariamente das importações de petróleo e gás russos em resposta à operação militar de Moscou na Ucrânia.

Espera-se que as contas anuais das famílias ultrapassem £ 3.300 (US $ 3.971) neste inverno, de acordo com o consultor de energia Cornwall Insight. A Truss prometeu combater esse aumento com uma combinação de cortes de impostos e retrocessos nas taxas ambientais, mas alertou o público na sexta-feira que o Reino Unido está enfrentando “inverno duro”.













Os ativistas, no entanto, estão pedindo um ‘Green New Deal’, um projeto de lei que veria o Reino Unido se comprometer com “tornar a extração de combustíveis fósseis uma coisa do passado” e “descarbonizar” sua agricultura, indústria e economia. Os críticos argumentam que essas medidas resultariam em custos de energia mais altos, na melhor das hipóteses, e pobreza generalizada e fome, na pior.

Truss retomou seu discurso com a promessa de “legislar imediatamente para garantir que estamos enfrentando os sindicatos militantes, que impedem que os passageiros comuns entrem no trabalho” e certifique-se “que ativistas militantes como Extinction Rebellion não são capazes de perturbar as pessoas comuns que trabalham duro”, referindo-se aos manifestantes climáticos famosos por interromper o tráfego e se colar aos trens.

“Nunca, jamais, permitirei que nossa democracia seja interrompida por protestos injustos”. Treliça declarada.

Truss está atualmente concorrendo contra o ex-chanceler do Tesouro Rishi Sunak para suceder Boris Johnson como líder do Partido Conservador e primeiro-ministro do Reino Unido. Truss, um defensor de cortes de gastos semelhantes a Thatcher em casa e dura oposição à Rússia no exterior, está atualmente 26 pontos à frente de Sunak, de acordo com uma compilação de pesquisas do Politico.