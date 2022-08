WSJ: países da UE serão forçados a lutar com Ásia e deixar de apoiar Ucrânia por gás russo

O artigo sugere que a situação envolvendo o gás ficará ainda pior na Europa com a aproximação do inverno.

De acordo com o WSJ, mesmo com o fornecimento de gás russo pode começar a haver interrupções, já que uma recuperação econômica da China ou um inverno intenso na Ásia seriam um pretexto para lutar com a Europa pela exportação do gás russo, resultando no aumento do preço deste recurso.