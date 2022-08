Em meio às tensões com Pequim, delegação lituana chega a Taiwan

“Taiwan dá as boas-vindas a Agne Vaiciukeviciute e sua delegação! Desejamos à vice-ministra dos Transportes e Comunicações da Lituânia uma visita produtiva de cinco dias, que tem por objetivo fortalecer a parceria estratégica e relações de negócios nos setores-chave”, diz a publicação.

Conforme a Agência Central de Informação de Taiwan, a delegação planeja, em particular, realizar reuniões com representantes do Ministério dos Transportes e visitar a produção de ônibus elétricos.