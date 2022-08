Casa Branca condena proibição ‘devastadora’ do aborto – CMIO

O governo dos EUA descreveu no sábado uma nova proibição de quase todos os abortos no estado de Indiana como “devastador,” e convocou o Congresso a tornar o acesso ao aborto um direito legal em todo o país.

O governador de Indiana, Eric Holcomb, sancionou a proibição na sexta-feira, depois que ela foi aprovada em ambas as câmaras da legislatura estadual controlada pelos republicanos. A lei, que entra em vigor em 15 de setembro, proíbe todos os abortos, exceto em casos de estupro e incesto, onde a vida da mãe está em perigo, ou se um feto for diagnosticado com uma anormalidade fatal.

Os hospitais serão os únicos locais autorizados a realizar os procedimentos, o que significa que as sete clínicas de aborto do estado serão fechadas. Médicos que realizam abortos ilegais perderão suas licenças médicas.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, descreveu a aprovação da lei como uma “passo devastador” e “outro passo radical dos legisladores republicanos para tirar os direitos reprodutivos e a liberdade das mulheres”.













“A votação de ontem, que institui uma proibição quase total do aborto em Indiana, deve ser um sinal para os americanos em todo o país fazerem suas vozes serem ouvidas”, disse. Jean-Pierre continuou. “O Congresso também deve agir imediatamente para aprovar uma lei que restaure as proteções de Roe – a única maneira de garantir o direito de uma mulher escolher nacionalmente”. ela concluiu.

O Congresso nunca aprovou uma lei que permita o aborto, e os estados historicamente estabelecem suas próprias políticas sobre o assunto. Essa situação mudou em 1973, quando a Suprema Corte decidiu no caso Roe v. Wade que o direito à privacidade da Constituição cobria o direito da mulher de interromper sua gravidez.

Combinado com jurisprudência posterior, Roe v. Wade permitiu que abortos fossem realizados sem “Fardo indevido,” um padrão legal que os defensores e opositores do aborto lutaram amargamente até que a Suprema Corte revogou a decisão em junho, devolvendo a lei do aborto ao nível estadual. Escrevendo a opinião da maioria, o juiz Samuel Alito argumentou que Roe v. Wade se baseava em uma “extremamente errado” e “excepcionalmente fraco” interpretação da Constituição.

A nova legislação de Indiana é a primeira proibição pós-Roe ao aborto a ser aprovada por uma legislatura estadual e se tornar lei. Os legisladores da Virgínia Ocidental optaram por adiar a aprovação de um projeto semelhante no mês passado, enquanto os eleitores do Kansas optaram na semana passada por não remover o direito ao aborto da Constituição Estadual.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

YouTube anuncia censura ao aborto

Cerca de 13 estados dos EUA tinham as chamadas ‘banimentos de gatilho’ em seus livros, o que significa que a maioria dos abortos instantaneamente se tornou ilegal, ou uma contagem regressiva foi definida para a ilegalidade, no momento em que Roe v. Wade foi anulado. Assim, o aborto agora é proibido em todos os casos, sem exceções, em dez estados, enquanto outros dois – Idaho e o mencionado Indiana – em breve imporão proibições igualmente duras. Mais três estados implementaram proibições após seis semanas de gravidez, enquanto a Flórida proibiu o procedimento após 15 semanas. Todas essas proibições e restrições foram contestadas por ativistas pró-aborto.

O chamado de Jean-Pierre ao Congresso provavelmente não será atendido. Uma tentativa de codificar e expandir as proteções de Roe vs. Wade em lei falhou em maio, e mesmo que os 50 democratas do Senado estivessem unidos para apoiar tal projeto, eles ainda estariam aquém da maioria de 60 votos necessária para superar a oposição unânime do 50 republicanos da câmara alta.

O presidente Joe Biden disse que apoiaria o fim da regra de obstrução de 60 votos do Senado apenas para aprovar essa legislação.