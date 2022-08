Sanções econômicas do Ocidente prestaram serviço a Vladimir Putin, diz Junge Welt

“Washington bloqueou todas as contas russas em dólares e euros. Em resposta, Moscou abandonou o sistema do dólar, decidindo converter os pagamentos de petróleo, gás, titânio e alumínio em rublos. Tais medidas de retaliação fizeram com que o rublo se fortalecesse. Seria justo dizer que os EUA e a União Europeia deram um tiro no pé”, defendeu Hudson.