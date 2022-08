Biden permanece em isolamento apesar do teste Covid negativo — CMIO

O líder dos EUA cumprirá “medidas rígidas de isolamento” até receber um segundo resultado negativo, disse seu médico

O presidente dos EUA, Joe Biden, testou negativo para Covid-19 no sábado, mas “com muita cautela” permanecerá em estrito isolamento sob monitoramento diário até que um segundo resultado negativo confirme que ele venceu seu “rebote” infecção, de acordo com o médico da Casa Branca Dr. Kevin O’Connor.

“O presidente continua a sentir-se muito bem” O’Connor escreveu em sua atualização diária sobre a condição de Biden.

O líder dos EUA testou inicialmente positivo para Covid-19 em 21 de julho, apesar de ter sido totalmente vacinado e receber duas doses de reforço. Ele trabalhou isolado por cinco dias, enquanto experimentava tosse leve e dores no corpo, antes de testar negativo na semana passada.

No entanto, apenas três dias depois, Biden testou positivo mais uma vez, com O’Connor observando que “uma pequena porcentagem de” pacientes em tratamento para Covid-19 com a pílula antiviral Paxlovid da Pfizer provavelmente sofrerão o chamado “recuperar a positividade do Covid” – onde eles parecem se recuperar da doença antes de adoecer novamente.













Após sua primeira luta com o vírus, Biden descreveu Paxlovid como um “jogador desafiante” na luta contra o Covid-19, e instou os americanos a obter os comprimidos em drogarias de todo o país.

“Informações limitadas atualmente disponíveis em relatos de casos sugerem que pessoas tratadas com Paxlovid que experimentam rebote de COVID-19 tiveram doença leve; não há relatos de doença grave”, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças disseram em maio. O czar do coronavírus da Casa Branca, Dr. Anthony Fauci, também sofreu uma reinfecção quando tratou seu caso de Covid-19 com Paxlovid.