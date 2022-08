EUA prometem ‘defender’ outro vizinho da China — CMIO

Em visita às Filipinas, o principal diplomata dos Estados Unidos falou sobre proteger a democracia e “recursos marítimos preciosos”

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fez uma visita a Manila para se encontrar com o líder recém-eleito das Filipinas e tranquilizá-lo com o total apoio de Washington diante da crise da China. “desestabilizador e perigoso” ações, após a viagem da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan.

O Tratado de Defesa Mútua de 1951 entre Washington e Manila permanece “enlaçado”, Blinken disse em uma coletiva de imprensa conjunta com seu colega filipino, Enrique Manalo, no sábado.

“Sempre apoiamos nossos parceiros… um ataque armado às forças armadas, embarcações públicas ou aeronaves das Filipinas no Mar da China Meridional invocaria os compromissos de defesa mútua dos EUA sob esse tratado”. disse o principal diplomata dos EUA.

Além de discutir questões de segurança regional com o secretário de Relações Exteriores Manalo e o presidente Ferdinand Marcos Jr., Blinken disse que também falaram sobre o aprofundamento das relações econômicas e “fortalecer a democracia”. Blinken se tornou o mais alto funcionário dos EUA a se reunir com o recém-eleito líder filipino, filho de um ex-ditador, que tomou posse em 30 de junho após uma vitória eleitoral esmagadora no início deste ano.

“Os Estados Unidos estão comprometidos em trabalhar em colaboração com as Filipinas para defender o estado de direito, proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais – incluindo a liberdade de expressão – e salvaguardar a sociedade civil”. disse Blink.

"Além de trabalhar com as Filipinas para ajudar a proteger seu domínio marítimo, também fazemos parceria com pescadores filipinos e pesquisadores científicos para preservar e proteger os preciosos recursos marítimos das Filipinas."













Falando à imprensa, o secretário Manalo também elogiou os dois países “valores comuns e compromisso compartilhado com a democracia”, e deu as boas-vindas a Washington “garantias” estava pronto para reconhecer Manila como “parceiro igual e soberano”.

“Procuramos fortalecer nossa cooperação para lidar melhor com as ameaças de segurança atuais e emergentes e os desafios transversais”. ele acrescentou obscuramente, mal mencionando a China no contexto das disputas territoriais e de pesca das Filipinas com Pequim.

Gerenciar as relações com Washington e Pequim é uma questão delicada para Manila. Localizadas à beira do disputado Mar da China Meridional, as Filipinas ficam em uma importante linha de falha geopolítica e estão envolvidas em uma disputa territorial em andamento com a China por várias ilhas no mar. Enquanto um tribunal internacional em 2016 decidiu a favor das reivindicações das Filipinas, Marcos afirmou durante sua campanha que buscaria um novo acordo com seu “amigos” no governo chinês.

Blinken está atualmente em uma viagem de dez dias ao Camboja, Filipinas, África do Sul, Congo e Ruanda. Segue-se a visita de Nancy Pelosi a Taiwan na terça-feira, apesar das repetidas advertências de Pequim de que isso teria consequências diplomáticas e militares.













Embora Taiwan seja autogovernada desde 1949, a China ainda reivindica soberania sobre a ilha e considera visitas de alto nível como a de Pelosi como endossos tácitos da independência de Taiwan. Os EUA reconheceram oficialmente a reivindicação de Pequim sobre Taiwan desde a década de 1970 sob a política de Uma Só China.

Em resposta à visita de Pelosi, a China lançou exercícios militares em larga escala, impôs restrições comerciais a Taiwan, sancionou Pelosi e sua família e cortou as comunicações com Washington sobre questões importantes como segurança marítima, aplicação da lei transnacional e mudanças climáticas. À medida que os exercícios militares da China continuaram no fim de semana, oficiais militares chineses estão se recusando a responder às ligações de seus colegas americanos.