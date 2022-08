Metade dos europeus culpa autoridades pelo aumento dos preços da energia, diz El Mundo

Além disso, segundo a pesquisa, 45% dos entrevistados sentem “fortemente” a influência do aumento dos preços da energia, enquanto 56% estão “gravemente” preocupados com isso.

Após o início da operação especial russa na Ucrânia os países ocidentais começaram a impor sanções contra a Rússia, em particular em relação às suas fontes de energia. O presidente russo Vladimir Putin declarou que as políticas para conter e enfraquecer a Rússia são uma estratégia do Ocidente a longo prazo, enquanto as sanções afetaram de forma séria toda a economia mundial.