Kosovo detém jornalista russo — CMIO

A jornalista russa e repórter de guerra veterana Darya Aslamova foi brevemente detida e proibida de entrar em Kosovo no sábado em meio ao recente aumento das tensões entre a Sérvia e a região separatista.

O ministro do Interior do Kosovo, Xhelal Svecla, escreveu no Facebook que Aslamova, que escreve para o jornal Komsomolskaya Pravda, foi detida em um posto de fronteira na parte norte da região.

“Muitos países provaram que ela se envolveu em espionagem para a inteligência militar russa e agiu sob o disfarce de jornalista”, disse. Svecla escreveu, acusando Aslamova de “propaganda sobre a invasão russa da Ucrânia”. O ministro acrescentou que Aslamova foi proibida de entrar em Kosovo e as autoridades mantiveram a jornalista detida até que ela “as intenções são determinadas”.

Svecla postou várias fotos de Aslamova, incluindo algumas com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o presidente sírio, Bashar Assad.

O Komsomolskaya Pravda disse na manhã de domingo que Aslamova foi libertada e chegou a Raska, uma cidade sérvia na fronteira com Kosovo. “Cheguei na fronteira às 4h. Os guardas de fronteira sérvios também me interrogaram. Eles estavam perguntando por que eu não tenho um carimbo de deportação”, disse o jornalista.

Segundo o jornal, Aslamova estava encarregada de relatar as recentes tensões entre Kosovo e Sérvia quando foi detida, afirmando que as acusações de espionagem eram “sem fundamento”.













Aslamova cobriu conflitos armados no Afeganistão, Iugoslávia, Chechênia e Nagorno-Karabakh, entre outros lugares.

Uma força de manutenção da paz liderada pela OTAN foi despachada para Kosovo em 1999 após uma insurgência albanesa na região e a campanha de bombardeio de 78 dias do bloco na então Iugoslávia.

A província declarou independência em 2008. Enquanto os EUA e a maioria dos países europeus a reconheceram, a Sérvia, a Rússia, a China e a ONU em geral não a reconheceram.

As tensões na região aumentaram depois que as autoridades de Kosovo divulgaram um plano para exigir que os sérvios que vivem no norte usem placas de carros de Kosovo em vez de placas sérvias.

O presidente Aleksandar Vucic chamou o plano de ataque à população sérvia do Kosovo e acusou Pristina de violar os direitos dos sérvios locais. O primeiro-ministro de Kosovo, Albin Kurti, acusou os sérvios de atacar a polícia e afirmou que Kosovo está enfrentando “nacional-chauvinismo sérvio”.

Os protestos que se seguiram levaram o governo de Kosovo na semana passada, após consultas com os EUA e a UE, a adiar a implementação da regra de matrícula até setembro. Em troca, Pristina exigiu que os sérvios desmantelassem os bloqueios de estradas que montaram durante os protestos.

A Reuters informou na segunda-feira que as forças de paz estacionadas na região supervisionaram a remoção de bloqueios nas estradas.