O gasoduto TurkStream tem sido confiável no fornecimento de gás russo aos membros do bloco, disse o presidente

A Turquia garantiu um fornecimento confiável de gás natural russo para a UE, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira, acrescentando que seus membros deveriam ser gratos a Ancara.

Durante uma reunião com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan em Sochi, Putin nomeou o gasoduto TurkStream como uma das artérias mais importantes para o fornecimento de energia russa.

“O Turkish Stream, ao contrário de todas as outras rotas de nossos suprimentos de hidrocarbonetos, funciona corretamente, funciona sem problemas, sem falhas. […] Acho que nossos parceiros europeus devem ser gratos à Turquia por garantir o trânsito ininterrupto de nosso gás para o mercado europeu”. disse Putin.













O TurkStream consiste em duas linhas paralelas que correm sob o Mar Negro da Rússia, juntando-se à rede de transporte de gás da Turquia e enviando gás russo para a Bulgária, Sérvia e Hungria. A rota não foi afetada pelos acontecimentos em torno da Ucrânia e pelas sanções anti-russas impostas pela UE, mas rejeitadas pela Turquia.

O principal gasoduto entre a Rússia e a UE – Nord Stream 1, que transporta gás para a Alemanha – está operando com 20% da capacidade recentemente devido a problemas de equipamentos causados ​​por sanções. Enquanto isso, rotas adicionais através da rede de transporte de gás da Ucrânia foram restringidas por Kiev. As entregas através do gasoduto Yamal-Europa continuam, embora a Gazprom tenha parado de usar a parte polonesa do gasoduto em maio devido a sanções.

