Forças Armadas da China vão conduzir 'regularmente' exercícios nas águas de Taiwan

“De agora em diante, os navios e aeronaves de guerra do Exército de Libertação Popular vão conduzir regularmente exercícios ao leste da chamada ‘linha mediana’ do estreito de Taiwan.”

No artigo salienta-se que os exercícios militares da China demonstraram que as “chamadas águas territoriais taiwanesas não existem , Taiwan faz parte da China, enquanto a Marinha chinesa atua nas suas próprias águas territoriais”.

Segundo comunicou anteriormente o Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular chinês, a China prosseguiu no domingo (7) com exercícios perto da costa de Taiwan, de acordo com o plano previsto.