Trégua em Gaza só à meia-noite, informou a mídia

MOSCOU, 7 de agosto – RIA Novosti. Uma trégua entre Israel e o grupo palestino “Jihad Islâmica”, se for alcançada, não chegará antes da meia-noite ou amanhã de manhã, informa o Canal 12 israelense.

Anteriormente, foi relatado que o grupo palestino “Jihad Islâmica” apresenta as condições para um cessar-fogo, o principal dos quais é a libertação do líder detido Bassam al-Saadi. A Reuters, citando uma autoridade palestina, informou que uma trégua em Gaza entre Israel e Palestina aconteceria às 20h, horário local. A proposta de trégua foi apresentada pelos mediadores egípcios.

“Oficiais em Israel dizem que se um acordo de cessar-fogo for alcançado, não será até meia-noite, e talvez não até amanhã de manhã”, informou o canal de TV.

O exército israelense lançou a Operação Dawn na sexta-feira contra a Jihad Islâmica na Faixa de Gaza. Os militares atacam alvos na Faixa de Gaza, um estado de emergência foi introduzido na retaguarda israelense. O grupo palestino “Jihad Islâmica” confirmou a morte de um dos comandantes de sua ala militar, Taysir al-Jabari, durante um ataque aéreo. Desde sexta-feira, sirenes de ataques aéreos soam nas áreas de Israel na fronteira com Gaza e em algumas cidades do centro do país.