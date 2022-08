UE confirma plano de racionamento de gás — CMIO

O Conselho Europeu deu a aprovação final na sexta-feira a um plano que levaria os países da UE a reduzir seu consumo de gás em 15% nos próximos meses.

A medida visa aumentar a segurança energética do bloco, economizando gás para o próximo inverno diante de possíveis interrupções no abastecimento da Rússia, diz um comunicado de imprensa publicado no site do Conselho Europeu.

Os estados membros concordaram em reduzir seu consumo de gás entre 1º de agosto de 2022 e 31 de março de 2023 em 15% em relação ao nível médio de uso nos últimos cinco anos, diz o comunicado. Os países podem empregar medidas de sua própria escolha para reduzir a demanda.

O Conselho disse que se reserva o direito de acionar um ‘alerta da União’ sobre a segurança do abastecimento de gás, caso em que a redução da demanda se tornaria obrigatória.

Algumas isenções foram concedidas para refletir as situações particulares de certos Estados membros, como aqueles que não estão interligados com redes de gás ou redes elétricas de outros Estados membros.













O regulamento será agora publicado no Jornal Oficial e entrará em vigor no dia seguinte, adianta o comunicado.

A UE viu uma redução no fornecimento de gás da Rússia através do gasoduto Nord Stream 1 e agora teme que Moscou possa interromper completamente o fluxo.

A Rússia negou repetidamente que tenha tais planos, dizendo que continua sendo um fornecedor confiável, mas que as sanções internacionais estão impedindo que o gás flua em plena capacidade.

