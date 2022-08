Animais de estimação em risco enquanto britânicos falidos cortam custos – RSPCA – CMIO

A crise do custo de vida pode levar a mais abandonos, disse a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

O aumento dos custos no Reino Unido poderia ter “um impacto preocupante” sobre o bem-estar dos animais de estimação das pessoas, uma das maiores instituições de caridade para animais do país alertou no sábado.

Falando à Sky News, um porta-voz da Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) explicou que, como o “O aumento do custo de vida coloca uma pressão sobre as finanças das pessoas”, existe a preocupação de que mais animais de estimação serão abandonados. A instituição de caridade também está preocupada com o aumento no número de animais de estimação “sendo tratado com remédios caseiros para cortar custos em vez de ser levado ao veterinário”.

“Tudo isso pode ter um impacto preocupante no bem-estar animal,”, disse o porta-voz, enquanto instava os donos de animais de estimação que lutam com o cuidado de seus animais a “procure ajuda de amigos e familiares,” ou instituições de caridade respeitáveis.

No início deste mês, a RSPCA informou que a crise do custo de vida acrescentou “mais uma dimensão” aos problemas agravados pela pandemia de Covid-19, quando um aumento maciço da posse de cães levou a um aumento de abandonos e casos de crueldade animal. Mais de 3 milhões de cães foram adquiridos no Reino Unido durante o bloqueio, de acordo com um relatório da Pet Food Manufacturers Association em 2021. No ano passado, mais de 92.000 cães foram relatados à caridade como vítimas de crueldade – um aumento de 16% em um ano.

Embora o custo médio mensal de cuidados para um cão pequeno, de acordo com a instituição de caridade veterinária PDSA, seja de cerca de £ 50 (US $ 60), as despesas podem disparar se um animal de estimação ficar doente, com alguns procedimentos custando milhares de libras.













Em julho, a Oak Tree Animals’ Charity em Cumbria relatou um aumento acentuado nos abandonos devido a dificuldades financeiras. Entre janeiro e julho, o número de animais levados ao abrigo por esse motivo aumentou 500% em relação ao mesmo período do ano passado.

Ao mesmo tempo, as doações para o centro caíram, pois as pessoas têm menos dinheiro de sobra, disse a instituição de caridade.

A crise energética na Europa foi agravada pelas sanções a Moscou devido ao conflito na Ucrânia e à diminuição do fornecimento de gás natural russo. Embora o Reino Unido não dependa diretamente de Moscou para combustível, ainda sofre com o aumento dos preços da energia.

Espera-se que as contas anuais das famílias no Reino Unido ultrapassem £ 3.300 (US $ 3.971) neste inverno, de acordo com o consultor de energia Cornwall Insight. Até 6 milhões de lares britânicos podem ser submetidos a cortes de energia neste inverno se o fornecimento de gás russo para a Europa for interrompido, informou o Times no mês passado, citando um documento de Whitehall.