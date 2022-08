Reino Unido enfrenta pobreza no estilo Dickens, alerta ex-primeiro-ministro — CMIO

Gordon Brown pediu às autoridades que aprovem um orçamento de emergência em meio à disparada dos preços dos combustíveis

As pessoas na Grã-Bretanha estão enfrentando “um inverno de extrema pobreza” em meio aos custos de energia disparados, disse o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Gordon Brown no sábado, pedindo ao governo que aprove um orçamento de emergência.

Segundo o político trabalhista, o aumento contínuo dos preços dos combustíveis coloca “35 milhões de pessoas em 13 milhões de lares – um número sem precedentes de 49,6% da população do Reino Unido”, em risco de pobreza de combustível em outubro. Chamando a situação de “bomba-relógio financeira”, acrescentou que “não há nada de moral em líderes indiferentes condenando milhões de crianças e pensionistas vulneráveis ​​e inocentes a um inverno de extrema pobreza”.

É por isso que, disse Brown, o primeiro-ministro Boris Johnson, juntamente com os candidatos à liderança conservadora, o ex-chanceler Rishi Sunak e a secretária de Relações Exteriores Liz Truss, “deve esta semana acordar um orçamento de emergência.”













“Se não o fizerem, o parlamento deve ser chamado de volta para forçá-los a fazê-lo.” Ele acrescentou que, se nada for feito, outro aumento no preço do combustível em janeiro deixará 54% da população na pobreza de combustível.

O ex-primeiro-ministro disse que as cenas que testemunhou em seu condado natal de Fife, na Escócia, o lembram de coisas que ele leu sobre a década de 1930 – crianças desnutridas, “Os pensionistas que escolhem alimentar seus medidores de eletricidade ou eles mesmos” e enfermeiros com “para fazer fila em seu banco de alimentos.”

A pobreza é “batendo tão forte” que as instituições de caridade são incapazes de aliviar o fardo das pessoas, disse Brown, acrescentando que “A Grã-Bretanha está criando uma geração deixada de fora de meninos e meninas,” cujas infâncias “estão começando a se assemelhar a cenas vergonhosas de um romance de Dickens.” O ex-PM prometeu lutar “renovar a meta de redução da pobreza infantil que este governo vergonhosamente aboliu”.

Seu forte aviso sobre o iminente “pobreza extrema” ecoa as recentes observações de Truss sobre o “inverno duro” Grã-Bretanha agora enfrenta.

De acordo com o último relatório do Banco da Inglaterra, a inflação subirá para 13% em outubro, enquanto o crescimento do PIB está desacelerando.

“O Reino Unido está agora projetado para entrar em recessão a partir do quarto trimestre deste ano”, disse o regulador.













Espera-se que a conta anual típica de combustível doméstico aumente para cerca de £ 3.500 a partir de outubro, três vezes maior que no ano passado. O rendimento real do agregado familiar pós-impostos”deverá cair acentuadamente em 2022 e 2023, enquanto o crescimento do consumo se tornar negativo,”, disse o Banco da Inglaterra.

A crise energética na Europa foi agravada pelas sanções a Moscou devido ao conflito na Ucrânia e pela diminuição do fornecimento de gás natural russo. Embora o Reino Unido não dependa diretamente de Moscou para combustível, ainda sofre com o aumento dos preços da energia e do custo de vida.

Mesmo antes do conflito Rússia-Ucrânia, os consumidores britânicos viram aumentos acentuados. O teto de preço anunciado pelo regulador de energia Ofgem no início de fevereiro, que entrou em vigor em abril, marcou um aumento de 54% em relação à taxa anterior.