Zelensky revela valor de ativos russos apreendidos pela Ucrânia — CMIO

O presidente ucraniano disse que Kiev já confiscou mais de US $ 700 milhões e mais está por vir

A Ucrânia apreendeu cerca de US$ 765 milhões em ativos russos no país, disse o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, em seu canal Telegram no sábado.

“Realizou uma reunião hoje sobre a política de sanções, confisco de ativos russos. Conforme relatado por funcionários do governo, ativos no valor de 28 bilhões de hryvnias {cerca de US$ 765 milhões} já foram apreendidos à força. Este trabalho continua. Propõe-se o confisco de mais de 900 instalações pertencentes ao Estado russo. E se avaliarmos o pacote de propriedades não só do [Russian] estado, mas também de seus moradores, estamos falando de 36 mil itens a serem apreendidos,”, afirmou.

Os bens apreendidos serão utilizados para compensar os danos causados ​​pelo atual conflito militar no país, segundo Zelensky.

Em 5 de agosto, Kiev aprovou um decreto que permite que 903 ativos de propriedade da Rússia no país sejam transferidos para o Estado e para o povo ucraniano. Segundo o primeiro-ministro Denis Shmygal, os bens que as autoridades ucranianas pretendem confiscar estão divididos em três categorias: bens pertencentes ao Estado russo, a cidadãos e empresas sancionados da Rússia e a bancos russos.

“Propõe-se confiscar 903 itens pertencentes especificamente ao estado russo. 79 itens são direitos corporativos, 824 itens são propriedade,” ele explicou.

Segundo Zelensky, essa medida é apenas o primeiro passo de uma estratégia do governo para lidar com os ativos russos. O próximo passo será o confisco de ativos russos mantidos no Ocidente, supostamente com o mesmo propósito de reconstruir a Ucrânia. Zelensky disse que o governo ucraniano e o gabinete do presidente estão trabalhando nessa medida junto com equipes de especialistas internacionais, parceiros e aliados no Ocidente.

