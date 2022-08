Mais de 20 pessoas permanecem em instalações médicas após incêndio em Cuba

Um forte incêndio começou em uma instalação cubana de armazenamento de petróleo no porto da província de Matanzas na noite anterior após um raio na cúpula do tanque, que continha cerca de 25.000 metros cúbicos de petróleo. Apesar do trabalho ininterrupto dos bombeiros, as chamas se espalharam para o tanque vizinho, ocorreu uma série de explosões. A extinção do fogo continua pelo segundo dia.