Elon Musk faz previsão de recessão — CMIO

Uma desaceleração global é uma possibilidade, mas apenas no caso de uma grande crise geopolítica

Os EUA não estão caminhando para um “grande recessão”, mas uma leve desaceleração é possível, disse o bilionário Tesla e proprietário da SpaceX, Elon Musk, no podcast ‘Full Send’ esta semana.

“Eu não acho que estamos indo para uma grande recessão. Pode ser uma recessão leve que dura alguns anos,”, sugeriu, reiterando a previsão que fez no início desta semana na assembleia de acionistas da Tesla 2022, onde disse que os EUA estão “pico de inflação passado” e provavelmente verá um “recessão relativamente leve” com duração de cerca de 18 meses.

No podcast, Musk afirmou que uma recessão global também é uma possibilidade. Dependeria da situação geopolítica e poderia ser desencadeada por algum tipo de grande evento geopolítico, disse ele, referindo-se à situação entre a China e Taiwan.

“O que é difícil de prever é… se há uma guerra entre a China e Taiwan. Isso levaria o mundo à recessão. Essa é uma possibilidade – algo como um grande, grande evento.”

Desde o início do ano, os EUA viram a inflação subir rapidamente e uma queda no PIB. No primeiro trimestre de 2022, a economia dos EUA encolheu 1,6% e, no segundo, mais 0,9%. A inflação subiu para máximas de 40 anos, para 9,1% ano a ano em junho – levando o Federal Reserve dos EUA a aumentar as taxas de juros, enquanto as ações dos EUA caíram e grandes empresas, como a Tesla de Musk, foram forçadas a anunciar grandes demissões em escala para cortar custos.

Enquanto muitos economistas têm alertado para uma recessão, outros afirmam que a economia dos EUA ainda tem recursos para sobreviver, e o National Bureau of Economic Research, a agência que declara quando os EUA entram oficialmente em recessão, ainda não o fez.

