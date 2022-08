Americanos veem perspectivas econômicas sombrias – pesquisa – CMIO

Uma pesquisa mostrou que quase sete em cada 10 adultos americanos acreditam que a economia está piorando, ao contrário das alegações do presidente Biden

Os americanos estão mais pessimistas sobre a economia dos EUA do que em qualquer momento desde a crise financeira global de 2008, sugerindo que o presidente Joe Biden não conseguiu convencer os eleitores de que as condições estão melhorando sob sua liderança, revelou uma nova pesquisa.

Apenas 12% dos americanos acreditam que a economia do país está ‘melhorando’, comparado com 69% que o vê ‘piorando’, de acordo com uma pesquisa da ABC News/Ipsos divulgada no domingo. Embora a pesquisa seja voltada para os democratas, apenas 37% dos entrevistados aprovam a maneira como Biden lida com a economia, enquanto apenas 29% dão a ele um sinal positivo para lidar com a inflação, que está em alta em 40 anos.

De fato, a apenas três meses das eleições de meio de mandato nos EUA, Biden obteve notas negativas em todas as categorias, exceto sua resposta à pandemia de Covid-19. O presidente tentou convencer os americanos de que tem a recuperação econômica no caminho certo – a certa altura, até mesmo alegando falsamente que os EUA têm a economia que mais cresce no mundo –, mas republicanos e democratas veem uma realidade diferente.













Quando um relatório no mês passado confirmou que a maior economia do mundo entrou em recessão, com o PIB dos EUA contraindo pelo segundo trimestre consecutivo, Biden e outros funcionários de seu governo, incluindo a secretária do Tesouro Janet Yellen, responderam tentando redefinir o termo recessão.

Em jogo estão as maiorias democratas na Câmara e no Senado dos EUA. A pesquisa ABC News/Ipsos descobriu que os eleitores confiam mais nos republicanos do que nos democratas para lidar melhor com a economia e a inflação, por margens respectivas de 34-25 e 33-23. O GOP também tem fortes vantagens nos preços da gasolina (33-24), impostos (31-25), crime (32-21) e imigração (37-28). Os democratas inspiram mais confiança no Covid-19 (36-20), mudanças climáticas (37-19), violência armada (34-29) e aborto (38-26).

Por uma pequena margem de 26 a 25, os americanos estão mais confiantes nos republicanos para lidar com o conflito Rússia-Ucrânia. Apenas 43% dos entrevistados aprovam a forma como Biden lidou com a crise na Europa Oriental, abaixo dos 48% de março, mostrou a pesquisa.













Apenas 35% dos americanos ‘muito entusiasmado’ sobre votar nas eleições intermediárias de novembro, abaixo dos 40% quando foram pesquisados ​​sobre a mesma pergunta em junho. No entanto, os republicanos mantiveram uma vantagem de motivação, com 47% dos entrevistados inclinados ao Partido Republicano dizendo que estão muito entusiasmados com a votação, em comparação com 42% dos democratas.

A crise na Ucrânia contribuiu para os problemas econômicos dos EUA, com Biden culpando o presidente russo, Vladimir Putin, pelos preços recordes dos combustíveis. Apenas 11% dos americanos compraram a história de que Putin causou o aumento de preços, de acordo com uma pesquisa de Rasmussen divulgada em junho. O índice geral de aprovação de Biden caiu para 38% em julho e, desde a década de 1950, ele era o presidente menos popular nesta fase de seu mandato, mostrou uma pesquisa Gallup.